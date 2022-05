Kiel

Die SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Serpil Midyatli hat nach dem Wahldesaster und harscher Kritik aus der eigenen Partei die Reißleine gezogen. Am Dienstag sagte sie kurzfristig die für den frühen Nachmittag geplante Neuwahl der Fraktionsspitze ab. Die Verschiebung auf unbestimmte Zeit begründete sie mit der Anregung von Genossinnen und Genossen auf einer parteiöffentlichen Sitzung des Landesvorstands in Kiel.

Midyatli hatte trotz des Absturzes der Nord-SPD auf ein Allzeittief (16 Prozent) den Spitzenkandidaten Thomas Losse-Müller, die Programmatik und den Wahlkampf gelobt. Mit dieser Strategie konnte Midyatli am Montag zunächst punkten. Nach dem internen Treffen der SPD-Spitze, des geschäftsführenden Landesvorstands, bekräftigte sie, am Dienstag erneut für den Fraktionsvorsitz zu kandidieren. Losse-Müller kündigte an, Midyatli als Vorsitzende der geschrumpften Fraktion (zwölf statt 21 Abgeordnete) vorzuschlagen.

Gesine Stück: „Für die SPD darf es kein Weiter so geben“

In der folgenden Vorstandssitzung mit mehreren Dutzend SPD-Mitgliedern kippte die Stimmung. Aktive Landespolitiker wie Martin Habersaat, alte Haudegen wie Claus Möller und engagierte Ortspolitikerinnen wie Kiels SPD-Chefin Gesine Stück beklagten die derbe Wahlschlappe und äußerten ihren Unmut darüber, dass insbesondere Midyatli schnell zur Tagesordnung übergehen wolle. „Nach diesem Ergebnis darf es kein ,Weiter so’ geben“, mahnte Stück, die selbst unter Druck steht, weil die SPD im einst roten Kiel alle Wahlkreise verlor.

Möller, früher SPD-Chef und Finanzminister, regte vor und im Saal eine Neuwahl des gesamten Parteivorstandes an. „Das wäre eine Möglichkeit, um zu sehen, ob die Partei noch hinter dem Vorstand steht.“ Möllers Vorstoß ging ins Leere, weil die SPD-Satzung vorgezogene Neuwahlen nur im Fall eines kollektiven Rücktritts der Parteiführung erlaubt. Rücktrittsforderungen gab es aber nicht. Allerdings schlugen mehrere Sozis vor, Partei- und Fraktionsvorsitz zu trennen und Losse-Müller zur roten Nummer eins im Parlament zu machen.

SPD-interene Kritik am Ablauf des Wahlkampfs

Kritik gab es auch daran, dass Midyatli den Spitzenkandidaten vor neun Monaten gleichsam aus dem Hut zauberte, Losse-Müller auf heftige Attacken gegen Regierungschef Günther verzichtete und der Wahlkampf im ländlichen Raum oder in den sozialen Medien besser hätte laufen können. Bei Midyatli und Losse-Müller, die auch Zuspruch bekamen, zeigte die Schelte Wirkung. Noch am Abend boten sie Veranstaltungen in den Kreisverbänden an.

Am Dienstag folgte dann Midyatlis Rückzieher, den sie in einer schriftlichen Erklärung gemeinsam mit Losse-Müller verkündete. „Hinter uns liegt ein einschneidendes und enttäuschendes Wahlergebnis, das wir gemeinsam aufarbeiten wollen“, betonte das Duo. „Bisher war es üblich, dass in der ersten Fraktionssitzung nach der Wahl die neu gewählten Abgeordneten den Fraktionsvorsitz wählen, auch für anstehende Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen.“

Aber: „Wir haben immer betont, dass wir jederzeit bereit sind, von eingespielten Verfahren abzuweichen, wenn der Wunsch dazu besteht. […] Deshalb ist es für uns selbstverständlich, dass wir auf Anregung der in der parteioffenen Landesvorstandssitzung anwesenden Genoss*innen alle strukturellen Fragen gemeinsam klären.“

Losse-Müller als neuer Fraktionsvorsitzender im Kieler Landtag?

In der kommenden Woche will die neue SPD-Fraktion auf einer Klausurtagung ihre künftige Arbeit organisieren. Ob dann auch der Fraktionsvorstand gewählt wird, ist offen. Klar ist, dass einige SPD-Wahlkämpfer wie der Noch-Abgeordnete Kai Vogel es für richtig halten, wenn Spitzenkandidat Losse-Müller den Fraktionsvorsitz übernimmt. „Losse-Müller hat Günther im Wahlkampf herausgefordert und sollte es auch im Landtag tun.“

Von Ulf Christen