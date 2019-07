Kiel

Noch einen Tag vor dem Landesparteitag hatte AfD-Fraktionschef Jörg Nobis die Mitglieder gewarnt: Sollten sie der geschassten Parteichefin Doris von Sayn-Wittgenstein ein Comeback ermöglichen, könnte dies zur Spaltung der Partei beitragen. Bewirkt hat das nichts. Nach dem Wochenende hat die AfD auf der einen Seite eine Landtagsfraktion, die mit der Landeschefin partout nichts mehr am Hut haben will, und auf der anderen einen Landesverband, der seinen vier Abgeordneten kaum noch traut. Schon gar nicht Nobis.

Andere Fraktionen legen AfD-Abgeordneten den Parteiaustritt nah

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt legte gestern den vier AfD-Abgeordneten einen umgehenden Parteiaustritt nahe. „Ein Verbleib in der AfD wäre ein Bekenntnis zum Kurs von Frau Sayn-Wittgenstein.“ Tobias von Pein ( SPD) sprach von einer Vorsitzenden, die mit Rechtsextremen zumindest sympathisiere. Wer jetzt nicht austrete, mache „mit den Neurechten gemeinsame Sache“. Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben sagte: „Die Distanzierung der AfD-Fraktion von der neuen Landesvorsitzenden sind nur Lippenbekenntnisse, wenn sie in dieser Partei bleiben.“

Nobis will in der Partei bleiben

Fraktionschef Nobis schloss einen Austritt gestern kategorisch aus. Er sei von den Bürgern Schleswig-Holsteins gewählt worden. „Für die Fraktion geht die parlamentarische Arbeit nach der Sommerpause weiter.“ Er warte jetzt ab, wie Sayn-Wittgensteins Parteiausschlussverfahren auf Bundesebene ausgehe. „Ich gehe davon aus, dass sie eine Landesvorsitzende auf Abruf ist.“ Der Bundesvorstand halte am Parteiausschlussverfahren fest, hieß es gestern aus Berlin. In einer Telefonkonferenz seien sich die Bundesvorstandsmitglieder einig gewesen, „dass diese Wahl ein falsches politisches Signal aussendet“.

Eine Rückkehr Sayn-Wittgensteins in die Fraktion lehnte Nobis ab. Sollte das Landesverfassungsgericht im August ihre Klage gegen den Ausschluss stattgeben, werde er unter Einhaltung der Fristen umgehend zur Sitzung einladen, um sie erneut hinauszuwerfen. „Das kann ich schon jetzt garantieren. Ich will mit Personen, die rechtsextreme Vereine unterstützen, wo sich Holocaustleugner die Klinke in die Hand geben, oder die Kontakte ins rechtsextreme Milieu in Form von E-Mail-Verteilern pflegen, nichts zu tun haben.“ Er unterscheide zwischen Rechtsaußen und Rechtsaußerhalb. Letzteres habe in der AfD nichts zu suchen.

Um diese Vorwürfe geht es

Konkret werden Sayn-Wittgenstein drei Fälle zur Last gelegt. Am stärksten wirkt der Vorwurf, dass sie Fördermitglied im Verein „Gedächtnisstätte“ im thüringischen Guthmannshausen gewesen sein soll, der von der Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck gegründet wurde und vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Der Verein steht auf der Unvereinbarkeitsliste der AfD. „Die Welt“ berichtete, dass Sayn-Wittgenstein am 18. Dezember 2014 im Internet zu Spenden und zur Mitgliedschaft aufgerufen haben soll. Damals war sie noch Rechtsanwältin im baden-württembergischen Dossenheim, sie trat erst im März 2016 nach ihrem Umzug nach Schleswig-Holstein in die AfD ein. Dementiert hat Sayn-Wittgenstein ihren Text nicht – aber bestritten, jemals Mitglied in diesem Verein gewesen zu sein.

Die „Tageszeitung“ berichtete im Dezember darüber, dass die Politikerin einen Mailverteiler betreibe, über den sie E-Mails an verschiedene rechtsextreme Gruppierungen weiterleite. Sayn-Wittgenstein bestritt das. „Es gibt und gab keine Kontakte in irgendeine, auch in keine rechtsextreme Szene.“ Ein Fraktionsmitarbeiter berichtete eidesstattlich Anfang Dezember 2018 von einem Gespräch, in dem sie gesagt haben soll, dass es im NS keine Konzentrationslager gegeben habe. Dies sei „alles von den Amerikanern und Engländern getürkt worden. Da gibt es genügend andere Literatur“. Sayn-Wittgenstein bestritt ein solches Gespräch.

CDU-Fraktionschef Koch ruft nach dem Verfassungsschutz

CDU-Fraktionschef Tobias Koch sagte, dass es mit Sayn-Wittgensteins Wiederwahl geboten sei, die Prüfung des Landesverfassungsschutzes auf die gesamte Nord-AfD auszuweiten. Ein Sprecher des Innenministers wies darauf hin, dass der Verfassungsschutz fortlaufend allgemein das politische Geschehen verfolge „und in diesem Zusammenhang offen zugängliches Material“ bewerte, „um festzustellen, ob eventuell die gesetzlichen Voraussetzungen für ein Tätigwerden des Verfassungsschutzes erfüllt sein könnten“. Die Voraussetzungen seien erfüllt, wenn Anhaltspunkte für den Verdacht vorliegen, „dass es sich um eine Bestrebung gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung handelt“.