Zu viel verdient, zu spät geheiratet: Witwe wird die Rente gekürzt

Diesen Satz von ihrem verstorbenen Mann hat die 67-Jährige immer noch im Ohr: „Du musst dir keine Sorgen machen. Mit deiner und meiner Rente kannst du weiter wie bisher leben.“ Doch er hat geirrt. Denn die Witwenrente fällt kleiner als erwartet aus.

Dabei weiß die Frau aus dem Kieler Umland, dass sie auch als Witwe immer noch besser gestellt ist als viele andere Rentnerinnen. Deshalb will sie ihren Namen auch lieber nicht öffentlich machen.

Mit ihrem Beispiel will sie aber aufzeigen, dass sich auch bei der Witwenrente 2002 einiges geändert hat. „Ich glaube, dass viele Ehepaare – so wie wir - falsche Vorstellungen von ihrer Altersversorgung haben.“

Späte Heirat mindert Witwenrente

Die 67-Jährige hat ihren Mann vor einem Jahr verloren. „Er wurde nicht einmal 70 Jahre alt. Sein Tod kam nicht überraschend. Wir wussten, dass mein Mann unheilbar an Krebs erkrankt war.“

Mehr als 30 Jahre hatte das Paar ohne Trauschein zusammengelebt. „Als die Krankheit 2008 bei meinem Mann diagnostiziert wurde, wollte er aber unbedingt, dass wir heiraten. Das haben wir dann auch gemacht und hatten noch ein paar glückliche Jahre als Ehepaar.“

Fast 3000 Euro im Monat

Und sie erfüllen sich noch einmal den Traum von einer Wohnung mit Blick auf die Förde – und mit Fahrstuhl. „Damals mussten wir für die 67 Quadratmeter alles inklusive 825 Euro Miete bezahlen“, sagt die gebürtige Kielerin.

„Wir dachten, das können wir uns auch im Alter leisten.“ Denn weil beide lange in ihren kaufmännischen Berufen tätig waren, bekommen sie überdurchschnittliche Renten: Er erhält zuletzt rund 1520 Euro, sie gut 1470 Euro Rente im Monat – zusammen also fast 3000 Euro.

Die Regelung Es gibt kleine oder große Witwen- oder Witwerrenten. Bei der kleinen Witwenrente gibt es 25 Prozent vom Rentenanspruch des Verstorbenen, aber nur 24 Monate lang. Voraussetzungen: Der Verstorbene muss zu Lebzeiten fünf Jahre Wartezeit erfüllt haben. Bei Heirat ab 2002 muss die Ehe zudem mindestens ein Jahr bestanden haben. Die große Witwenrente wird bis zum Tod gezahlt: 60 Prozent bei Heirat bis 2002, sonst 55 Prozent. Für die große Witwenrente muss eine der folgenden Voraussetzungen erfüllt sein: Die Witwe muss mindestens 45 Jahre und neun Monate (Stand 2020) alt oder erwerbsgemindert sein, oder es muss ein minderjähriges oder ein Kind mit Behinderung mit im Haushalt leben.

Nur noch 55 Prozent von seiner Rente

„Meinem Mann lag es am Herzen, dass es mir auch nach seinem Tod gut geht. Er ist immer davon ausgegangen, dass ich als Witwe 60 Prozent von seiner Rente bekomme. Das wären 912 Euro und damit, so sagte er noch am Sterbetag, könne ich auch in unserer geliebten Wohnung bleiben.“ Doch da hat sich ihr Mann geirrt.

Das wird der Witwe klar, als sie den 16-seitigen Antrag auf Hinterbliebenenrente ausfüllt: Ihr stehen gar nicht 60 Prozent, sondern nur 55 Prozent der letzten Rente ihres Mannes zu. „Alle Witwen und Witwer, die erst seit 2002 geheiratet haben, bekommen nur noch 55 Prozent. Nur wer Kinder großgezogen hat, erhält einen Zuschlag. Aber wir konnten leider keine Kinder bekommen.“

Je höher die eigene Rente, desto größer der Abschlag

Doch für die Witwe gibt es noch einen zweiten unerwarteten Abzug. Der Grund: Ihre eigene Rente ist zu hoch.

Die Witwe rechnet das vor: Von ihrer Rente von 1470 Euro wurden zuerst 14 Prozent pauschal abgezogen. Dann wurde noch der Freibetrag von 859 Euro abgerechnet. Von dem Rest (412 Euro) wurden dann 40 Prozent berechnet. Das sind 164,80 Euro. Dieser Betrag wurde nun von der Witwenrente abgezogen.

Aus 912 Euro werden 671 Euro

Statt der erwarteten 912 Euro Witwenrente sind es damit nur 671 Euro. „Deshalb muss ich mir nun doch eine neue Wohnung suchen. Denn die Miete ist viel stärker als erwartet gestiegen. Ich muss jetzt mit Heizung und Nebenkosten schon die Hälfte meiner Einkünfte dafür ausgeben. Und die Miete wird wohl weiter stärker als die Rente steigen.“

Die Suche nach einer neuen Bleibe ist allerdings schwierig. Kleine, altersgerechte Wohnung sind auch im Kieler Umland rar. Was die 67-Jährige außerdem ärgert: „Hätte ich Teilzeit gearbeitet, hätte ich jetzt mehr Witwenrente. So kann man Frauen doch nicht zur Vollzeitarbeit motivieren. Man fühlt sich bestraft dafür, dass man sich selbst eine ordentliche Rente erarbeitet hat.“

