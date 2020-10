Kiel

Anfang der Woche kam Sabine Lustig aus ihrem Türkei-Urlaub zurück. Zwölf Tage hatte die 57-Jährige mit Freunden in einem Hotel in der Nähe von Alanya verbracht. Der Urlaubsort liegt in der Region Antalya - eine von vier Provinzen in der Türkei, die von der Reisewarnung des Auswärtigen Amtes ausgenommen sind.

Sabine Lustig hätte gerne ihren Urlaub verschoben. "Ich hatte schon Ende 2019 gebucht, als noch keiner vom Coronavirus wusste", erzählt sie. Weil laut Auswärtigem Amt zwar die ganze Türkei ein Risikogebiet ist, es aber für touristische Regionen wie Antalya, Aydin, Izmir und Muğla keine Reisewarnung gibt, konnte sie ihren Urlaub weder kostenlos umbuchen noch stornieren. "Ich wäre auf Kosten von über 800 Euro sitzengeblieben." Und so fuhr sie nach langem Hadern dennoch in den Urlaub.

Eutinerin nahm extra mehr Urlaubstage, um Quarantäne abzudecken

"Ich habe am Montagmorgen, einen Tag vor meinem Rückflug, vor Ort einen Corona-Test gemacht", sagt die Eutinerin. Nach dem Tourismus- und Hygienekonzept der Türkei ist ein solcher Test innerhalb von 48 Stunden vor Ausreise nach Deutschland Pflicht. "Das Ergebnis war zum Glück negativ. Ich habe auch keinerlei Symptome."

Trotzdem musste sich Lustig nach ihrer Ankunft in der Heimat in häusliche Quarantäne begeben. Am Sonntag hat sie einen Termin für einen erneuten Corona-Test. Die Regelung des Landes sieht vor, dass zwischen dem ersten und dem zweiten Abstrich mindestens fünf Tage liegen müssen. Ist das zweite Testergebnis auch negativ, darf sie zur Normalität zurückkehren. Lustig hatte sich auf diese Vorgabe eingestellt und extra mehr Urlaubstage genommen, damit das nicht zulasten ihres Arbeitgebers geht. Sie findet es aber unfair, dass andere Bundesländer weniger streng mit Reiserückkehrern umgehen.

Eilantrag soll Quarantäne-Regel außer Kraft setzen

Auf Initiative und mit Unterstützung ihres Reiseveranstalters Bentour hat sie am Freitag einen Eilantrag beim Oberverwaltungsgericht Schleswig gestellt, um die Regelung des Gesundheitsministeriums zu kippen: "Wir wollen eine einstweilige Aussetzung der Norm erreichen", sagt ihr Kieler Anwalt Trutz Graf Kerssenbrock.

Seine Mandantin befürchte, gravierend benachteiligt zu werden, weil bis auf Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern in allen anderen Bundesländern lockerere Quarantäneregeln gelten. "Sogar in Bayern und Baden-Württemberg, wo die Infektionszahlen viel höher sind als hier, wird das weniger streng gehandhabt. Das ist eine ungerechte Ungleichbehandlung", so der Jurist.

Bentour zieht gegen bundesweit geplante Regelung ins Feld

Attila Tasbasi vom gleichnamigen Kieler Reisebüro berichtet, dass es noch mehr seiner Kunden so ergehe wie Sabine Lustig. "Es muss doch eine klare Marschrichtung geben, die für alle gilt", findet der Reiseunternehmer. Er habe auch schon den Fall einer Frau gehabt, die mit ihrer Tochter aus Nordrhein-Westfalen in die Türkei reiste. "Die Mutter musste trotz negativem Test am Reiseziel nach der Rückkehr nach Kiel in Quarantäne, die Tochter nicht. Das ist doch nicht nachvollziehbar."

Tatsächlich soll die strikte Quarantäne-Regelung aus dem Norden ab 15. Oktober bundesweit für Reiseückkehrer aus allen Risikogebieten gelten. Deshalb hat Bentour-Chef Deniz Ugur den Präzedenzfall der Eutinerin auf den Weg gebracht, um die Vorschrift juristisch prüfen zu lassen.

Dem Branchenblatt FVW sagte er, die Pläne seien "Gift für die gesamte Touristik". Für ihn sei unverständlich, dass man innerhalb Deutschlands in Risikogebiete reisen könne, ohne anschließend in Quarantäne zu müssen, während bei der Rückkehr aus ausländischen Risikogebieten selbst für negativ Getestete ein Quarantänezwang gelte.