Meteorit von Flensburg lag im Garten

Gettorf/Flensburg

Die Forscher sind von dem Fund elektrisiert, berichten Jonas und Kranich. Es handelt sich um den vor knapp drei Monaten bei Flensburg niedergegangenen Meteorit.

Die Aufregung war riesig, als der kleine Asteroid am Nachmittag des 12. September über Schleswig-Holstein in die Erdatmosphäre eindrang. Zunächst konnte sich niemand die Ursache des Donnerschlags erklären, der sogar noch über die Landesgrenzen hinaus zu hören und zu spüren war.

Erst das Video eines Kitesurfers aus der Nähe von Bremerhaven, das im Hintergrund zufällig einen Lichtschweif am Himmel zeigte, brachte Gewissheit. Während die meisten Menschen damit wieder zur Tagesordnung übergingen, hält die Anspannung unter Experten an.

Flensburger meldete Meteorit im Garten

Denn es wird immer klarer, dass an dem Tag ein ganz besonderes Himmelsgestein auf der Erde einschlug. Schon kurz nach dem Knall meldete ein Flensburger unter anderem über die Homepage des bundesweit vernetzten Arbeitskreises Meteore per Foto einen Fund aus seinem Garten.

Die Amateur-Astronomen Carsten Jonas (53) und Laura Kranich (28) machten sich umgehend auf den Weg zu dem Mann, um das Gestein in Augenschein zu nehmen und nach wissenschaftlichen Vorsichtsmaßnahmen zur Untersuchung an das Meteoritenlabor in Augsburg zu senden.

Vor Ort fanden die beiden einen angeschmolzenen Gesteinsbrocken, etwa so groß wie ein Tischtennisball und 25 Gramm schwer. Das Besondere: Der Stein weist Bruchflächen mit einer rötlichen Färbung auf.

Kein gewöhnlicher Chondrit

„Üblicherweise sind Meteoriten innen grau“, erklärt Laura Kranich, die Physik des Erdsystems studiert. Deshalb seien die Wissenschaftler später zunächst skeptisch gewesen, ob es sich um einen frischen Fund handelte. Denn Meteoriten mit metallischen Anteilen beginnen auf der Erde nach einiger Zeit zu rosten.

Doch die Forscher konnten nachweisen, dass ein Zusammenhang mit dem Ereignis am 12. September sehr wahrscheinlich ist. „Der Meteorit befindet sich derzeit an der Universität Münster und beschäftigt eine ganze Gruppe von Wissenschaftlern“, berichtet Carsten Jonas.

Die Klassifizierung sei noch nicht abgeschlossen, aber klar sei inzwischen, dass es sich um ein Objekt aus der Untergruppe der Chondrite handeln könne. „Das sind Steinmeteoriten, in der Regel mit Nickel- und Eiseneinschlüssen. Eigentlich unspektakulär, denn sie machen 85 Prozent aller Funde weltweit aus. Doch das ist kein gewöhnlicher Chondrit“, so Jonas.

Komet vom äußeren Sonnensystem

Neben der roten Farbe weist auch die geringe Dichte des Materials auf eine extrem seltene „kohlige“ Unterart hin. „Die Theorie ist, dass das Bruchstücke von Kometen mit organischen Anteilen wie etwa Kohlenstoff sind“, erklärt Laura Kranich. Kometen wiederum kommen aus dem äußeren Sonnensystem, also von sehr weit her.

Üblicherweise stammen Meteoriten, die bislang gefunden wurden, aus dem Asteroidengürtel zwischen den Planeten Mars und Jupiter. Während die Entfernung dorthin noch in Millionen Kilometern gemessen werden kann, sind es bis zum Kometen-Ursprung bereits mehrere Milliarden.

Objekte aus dem All Meteoriten sind Objekte aus dem All, die den Sturz durch die Erdatmosphäre überstanden haben. Meistens weisen sie eine dunkle Schmelzkruste auf. Zudem haben Meteoriten häufig Eisenanteile, sodass Magnete auf sie reagieren. Wer einen Meteoriten findet, sollte ihn nicht mit bloßen Händen anfassen, um die Oberfläche für die wissenschaftliche Untersuchung nicht zu verunreinigen, rät der Arbeitskreis Meteore. Funde können unter www.meteoros.de gemeldet werden.

„Offenbar haben selbst die Experten noch kein vergleichbares Untersuchungsobjekt gesehen. Die ganze Geschichte ist ziemlich unwahrscheinlich“, sagt Laura Kranich. Sie und Carsten Jonas warten nun gespannt auf die Ergebnisse.

Meteoriten-Suche mit dem bloßen Auge

Untätig sind sie jedoch nicht. Seit September suchen sie mit bloßem Auge nach weiteren Meteoriten im Gebiet um Flensburg. „Wir haben dabei rund 400 Kilometer zu Fuß zurückgelegt“, so Kranich.

„Das Streufeld ist riesig“, so Carsten Jonas, Familienvater und im Beruf selbstständiger Unternehmer. Ein eigener Fund direkt vor ihrer Haustür wäre für beide das Größte.

