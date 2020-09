Schwentinental

Als der Arzt Margrit Ulrich im Mai 2019 eröffnet, dass sie Brustkrebs hat, ist sie geschockt. „Aber zusammengebrochen bin ich erst in dem Moment, als nach der dritten Chemotherapie die Haare massenhaft ausfielen“, sagt die 74-Jährige, „da war’s aus bei mir.“

Auch für Ute Stein-Salz war dieser Haarverlust ein gravierender Einschnitt. Dabei musste sie sich schon lange mit dem Thema Haarausfall auseinandersetzen: Die 62-Jährige leidet an einer Autoimmunerkrankung, die häufig mit Haarausfall verbunden ist. „Ich hatte aber noch Glück. Meine Haare waren zwar dünn, aber sie waren noch da. Bis 1997 der Krebs kam und nach den ersten Chemos die Haare ausgingen. Ich habe mich vollkommen bloßgestellt gefühlt.“ Das geht so weit, dass sie die Klinik nicht mehr verlassen will, sich nicht in der Öffentlichkeit zeigen will. „Was sollte ich noch da draußen? Ich wollte unter denen bleiben, denen es genauso wie mir ergeht.“ Sich selbst nicht mehr im Spiegel zu erkennen, das habe ihr den Boden unter den Füßen weggezogen.

Anzeige

Mit 33 Jahren bekommt Natascha die Diagnose Brustkrebs

Die Haare – sie hatten auch für Natascha van Solt große Bedeutung. „Ich war stolz auf meine langen Naturlocken – das war ein wichtiger Teil von mir“, sagt die 33-Jährige, die die Krebsdiagnose Ende 2019 mitten aus einem großen Glück riss. „Ich hatte die Liebe meines Lebens gefunden, wir hatten uns gerade den Wunsch von einem Haus erfüllt, ich hatte eine Veränderung im Job gewagt und dachte: Jetzt fängt das das Leben richtig an, jetzt gründen wir eine Familie.“

Weitere KN+ Artikel

Doch an einem Sonntag fühlt sie plötzlich beim Duschen eine harte Stelle in der Brust. Am nächsten Tag geht sie zum Arzt. Er schickt sie zum Ultraschall, dann ins Brustzentrum im Kieler UKSH. Kurze Zeit später die Diagnose: Brustkrebs. „Plötzlich sind Leben und Tod so nah beieinander.“ Natascha van Solt erfährt in den folgenden Tagen im Brustzentrum, was sie für einen Krebs hat, was die Behandlungsmöglichkeiten und Heilungschancen sind, wie alles abläuft. „Alle haben sich Zeit genommen, mir alle Fragen beantwortet. Ich wurde wirklich an die Hand genommen, und meine einzige Aufgabe war, zu wollen. Da habe ich mir vorgenommen: Arsch zusammenkneifen, aufstehen, weitergehen.“

Sie schneidet sich selbst die Haare kurz, um vorbereitet zu sein

Bevor der Monat zu Ende ist, schneidet sie sich die Haare kurz: Die erste Chemo steht an. Sie weiß, was sie erwartet, und will vorbereitet sein. Im Brustzentrum bekommt sie Adressen von Friseuren, die sich auf Perücken spezialisiert haben. „Beim ersten sprang nur der Anrufbeantworter an. Beim zweiten war da plötzlich eine sanfte Stimme, und ich wusste: So, jetzt musst du es aussprechen.“ Noch jetzt in der Erinnerung kommen der jungen Frau die Tränen. „Aber das sind Glückstränen. Ich bin so dankbar gewesen, dass er es mir so leicht gemacht hat.“

Schmiedel gibt Hoffnung und Kraft

Er, das ist Dieter Schmiedel. Ein Friseurmeister und mit 78 Jahren eigentlich schon lange in Rente, wenn da nicht diese Aufgabe wäre: „Ich möchte, dass die Seele dieser Frauen nicht auch noch durch den Haarverlust leiden muss.“ Wie wichtig das ist, ist ihm vor vielen Jahren durch einen Zufall klar geworden.

Als Sachverständiger wurde er immer wieder mit Klagen über schlecht sitzende, schlecht gemachte oder zu teure Perücken konfrontiert. „Da saßen plötzlich weinende, verzweifelte Patientinnen vor mir, und ich dachte: Das muss doch besser gehen.“ Also kniete er sich in das Handwerk rein und versorgt inzwischen seit Jahrzehnten selbst Frauen mit Perücken. Dafür hat er nach der Rente noch einmal ein Studio in Schwentinental eingerichtet. Selbst privat ist er für die Frauen ansprechbar – täglich bis 22 Uhr. Auch als Natascha van Solt an Silvester die Haare ausgehen. „Eigentlich wollte ich sie selbst abnehmen, aber plötzlich war es dann doch soweit, und ich hatte die Büschel in der Hand. Und dann ist es egal, wie stark man ist, wie sehr man den Krebs besiegen will – in dem Moment geht nichts mehr.“ Doch Dieter Schmiedel hatte sofort Zeit für sie und passte die vorbereitete Perücke an. „Ich bin froh, dass er da ist, weil er mir so viel Hoffnung und Kraft gibt, nur weil er so ist, wie er ist.“

Nicht jede kann sich eine Perücke leisten

Der 78-Jährige gibt das Kompliment weiter. „Ohne meine Frau Margrit ginge das alles nicht.“ Und dann wird er doch noch etwas lauter: Die Krankenkassen, fordert er, müssten endlich immer den Höchstzuschuss von 940 Euro für Perücken zahlen. „Denn es gibt immer noch Patientinnen, die sich keine Perücke leisten können – und da geht es nicht um Luxusmodelle.“ Das sei beschämend, vor allem, wenn die Frauen dauerhaft unter Haarverlust leiden. Und selbst nach der Chemo dauere es seine Zeit, weil die Haare im Schnitt pro Monat einen Zentimeter wachsen. „In solch einer Ausnahmesituation ohne eine gut sitzende Perücke dazustehen – das darf einfach nicht sein.“