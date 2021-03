Kiel

Laut Gesundheitsministerium ist die Zahl von Neuinfektionen und coronabedingten Todesfällen in Altenpflegeeinrichtungen deutlich gesunken ist. „Das ist eine sehr positive Entwicklung, die die Bedeutung der Impfkampagne noch einmal deutlich unterstreicht“, so Ministeriumssprecher Marius Livschütz. Doch zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner müssten weiterhin Hygienemaßnahmen sehr ernst genommen werden. Viele Fragen seien noch ungeklärt.

So sei etwa unsicher, wie gut der Impfschutz, besonders im hohen Lebensalter, tatsächlich ist und inwieweit eine Impfung davor schützt, andere anzustecken. Deshalb sei es wichtig, dass Besucher Masken tragen, getestet werden und ihre Kontaktdaten hinterlassen.

Für die Pflegeheime selbst habe die Durchimpfung der Bewohner jedoch bereits zu mehr Freiheiten geführt. So können zwei Wochen nach der abgeschlossenen Impfserie in der Einrichtung unter anderem Gemeinschaftsräume für Gruppenangebote wieder genutzt werden. „Weitere mögliche Lockerungen sind – für den Fall, dass sich eine positive Entwicklung verstetigt – im Gesundheitsministerium in Arbeit“, so Livschütz.

