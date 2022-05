Kiel

Die Landtagswahl in Schleswig-Holstein hat sich gleichsam selbst finanziert. Den Wahlkosten, nach Angaben des Innenministeriums rund drei Millionen Euro, stehen Minderausgaben in fast gleicher Höhe gegenüber, weil im neuen Landtag nur 69 statt bisher 73 Abgeordnete sitzen.

„Die Wähler haben uns einen günstigeren Landtag beschert“, sagte der Geschäftsführer des Steuerzahlerbundes, Rainer Kersten. Hintergrund: Bei der Wahl 2017 hatte die CDU 25 Wahlkreise gewonnen und damit einen Abgeordneten mehr als ihr nach dem Wahlergebnis (32 Prozent) zustand. Für dieses Überhangmandat erhielten SPD, AfD und SSW je ein Ausgleichsmandat, so dass am Ende im Landtag (Regelgröße 69 Mandate) vier Politiker zusätzlich saßen. Bei der jetzigen Wahl holte die CDU sogar 32 Wahlkreise, aber mit 43,4 Prozent genügend Stimmen für 34 Mandate. Es gab also keine Überhang- und Ausgleichsmandate.

Vier Politiker weniger – das zahlt sich mehrfach aus

Der Schwund von vier Politikern zahlt sich mehrfach aus. Allein durch den Wegfall der Grunddiäten (viermal knapp 8900 Euro im Monat) spart der Steuerzahler im Jahr rund 430.000 und in der fünfjährigen Legislaturperiode mehr als 2,1 Millionen Euro.

Infolge des Politiker-Schwunds sinken auch die Fraktionsmittel, aus denen die Zusammenschlüsse der Abgeordneten etwa ihre zusammen gut 70 Mitarbeiter bezahlen. Die Zuschüsse hängen auch von der Fraktionsgröße ab, wobei bisher für einen Abgeordneten jährlich zwischen 20.000 und 70.000 Euro überwiesen werden. Noch schwieriger zu beziffern sind andere Einsparungen etwa bei Fahrtkosten, Ausschussreisen oder Druckkosten für Parlamentsdokumente.

Landtag SH kostet rund 50 Millionen im Jahr

„Jeder Euro, der gespart wird, ist gut“, bilanzierte die Präsidentin des Landesrechnungshofes, Gaby Schäfer. Ihr Vorgänger Aloys Altmann, heute Präsident des Steuerzahlerbundes, sieht das ähnlich, lässt aber wie Schäfer keinen Zweifel daran, dass Demokratie ihren Preis hat und haben muss.

In Schleswig-Holstein betragen die jährlichen Kosten (samt Landtagsverwaltung und Beauftragten) rund 50 Millionen Euro. Davon fließen rund 20 Millionen an aktive und frühere Abgeordnete. Der Verband der Steuerzahler hat längst seine alte Forderung eingemottet, den Landtag auf 50 Abgeordnete zu begrenzen. Umso mehr Handlungsbedarf sieht Altmann auf Bundesebene, weil im Bundestag mittlerweile 736 Abgeordnete sitzen und damit so viele wie in keinem anderen demokratischen Parlament der Welt.

Wunschlos glücklich ist auch Schäfer nicht. Sie fordert die Politiker seit langem auf, die Höhe der Fraktionsmittel (bisher rund sieben Millionen Euro im Jahr) nicht hinter verschlossenen Türen auszuhandeln, sondern in einem Fraktionsgesetz und damit öffentlich im Landtag festzulegen. Zudem wirbt die LRH-Präsidentin mit Blick auf die Millionen-Rücklagen der Fraktionen für eine Kürzung der Mittel um 20 Prozent. In den neuen Fraktionen hat die Debatte über die eigene Finanzierung erst begonnen. Mit einer Entscheidung wird im Juni gerechnet.

Von Ulf Christen