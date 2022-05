Kiel

In allen Parteizentralen wird mit Blick auf Landtagswahl und Meinungsumfragen fleißig gerechnet. „Es sind derzeit mehrere Regierungskonstellationen möglich“, bilanziert der Kieler Politik-Professor Wilhelm Knelangen. Laut Umfragen liegt die CDU (38 Prozent) deutlich vor der SPD (19 bis 20) und den Grünen (16 bis 17). Die FDP (sieben bis neun Prozent) und der von der Sperrklausel befreite SSW (vier bis fünf) wären sicher drin, die AfD (fünf bis sechs) wohl auch.

Bei einem ähnlichen Wahlergebnis ist klar, dass die seit 2017 regierende Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP nicht fortgesetzt wird. Grund: Wenn zwei Parteien eine Mehrheit im Landtag zusammenbekommen, wäre ein weiterer Koalitionspartner überflüssig und als fünftes Rad am Wagen sogar hinderlich.

Schwarz-Grün hätte Vor- und Nachteile

Knelangen geht wegen des großen Vorsprungs der CDU davon aus, dass Ministerpräsident Daniel Günther künftig mit vermutlich nur einem Jamaika-Partner weitermacht, also mit den Grünen oder mit der FDP und notfalls auch dem SSW. Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb plus SSW seien möglich, hätten für Günther jeweils Vor- und Nachteile, analysiert der Polit-Prof.

Für Günther brächte ein Bündnis mit der Öko-Partei zwei Vorteile. Der Regierungschef hätte im Landtag eine satte Mehrheit und könnte sich, so Knelangen, „als Person inszenieren, die neue Wege geht“. Umso schwerer wiegen die Nachteile. Die Grünen würden der CDU insbesondere beim Klimaschutz und in der Agrarpolitik so viel abverlangen, dass es in der Bauernpartei CDU ordentlich rappelt. Knelangen geht zudem davon aus, dass die neue Grünen-Fraktion im Landtag der Union das Leben schwer machen würde. „Die neue Fraktion wird jünger und linker als die bisherige.“

Vorabsprache von CDU, FDP und SSW?

„Bequemer“, so der Uni-Professor, wäre für Günther eine Koalition mit der FDP. „Die Parteien liegen ideologisch näher beieinander.“ Ein Selbstgänger ist Schwarz-Gelb allerdings nicht. „Eine solche Koalition wäre eine Rückkehr zu alten Verhältnissen (beide Parteien regierten Schleswig-Holstein von 2009 bis 2012), hätte kein Esprit und möglicherweise keine Mehrheit.“

Letzteres befürchten angeblich auch die Spitzen von CDU und FDP. Sie sollen deshalb, so wird es im Landeshaus erzählt, bereits auf den Südschleswigschen Wählerverband zugegangen sein und eine Vorabsprache getroffen haben. Demnach würde der SSW bei Schwarz-Gelb mitziehen und sogar seinen Frieden mit einem Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel machen, wenn es sich für dänische Minderheit und die Friesen auszahlt.

Ampel aus SPD, Grünen und FDP? Laut Umfragen ohne Mehrheit

Ein echter Regierungswechsel ist laut Umfragen unwahrscheinlich. Eine Ampel (SPD, Grüne, FDP) hätte derzeit keine Mehrheit (wenn die AfD in den Landtag kommt) und ein Viererbündnis (Ampel plus SSW) wäre gegen einen mutmaßlichen Wahlsieger CDU politisch kaum durchzuhalten. Denkbar ist auch eine Große Koalition (CDU und SPD).

„Eine Groko ist aber nur eine Option, wenn keine andere Koalition möglich ist“, betont Knelangen. „Eine Große Koalition ist deshalb in Schleswig-Holstein sehr unwahrscheinlich.“ Um so klarer ist, dass bei allen Spekulationen eine Partei außen vor bleibt. In keiner Parteizentrale wird eine Zusammenarbeit mit der rechtspopulistischen AfD erwogen.

Keine Klarheit am Wahlabend?

„Es bleibt spannend“, meinte Knelangen. „Vermutlich wird es nicht einmal am Wahlabend Klarheit darüber geben, wer Schleswig-Holstein künftig regiert“, prophezeite der Politikwissenschaftler. Begründung: Der in den Umfragen führende Günther dürfte sich zunächst nicht öffentlich auf eine Regierungskoalition festlegen, sondern auch mit Blick auf seine Partei erstmal Sondierungsgespräche ankündigen.

