Erste Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt

Lübeck

Nachdem das Gesundheitsamt Lübeck am Sonntag den ersten Fall einer Covid-19-Erkrankung in Lübeck gemeldet hat, werden nun die Kontaktpersonen des infizierten Mannes ermittelt. Der Mann hat sich laut der Stadt wahrscheinlich auf einer Geschäftsreise in München angesteckt. „Kontaktpersonen sind beziehungsweise werden ermittelt, informiert und vorbeugend unter 14-tägige häusliche Quarantäne gestellt“, sagt Stadtsprecherin Nicole Dorel. Sollte es zudem in Lübeck weitere positive Testergebnisse geben, „werden wir selbstverständlich sofort darüber informieren“, fügt sie hinzu. Einen zweiten, bestätigten Fall gibt es bisher nicht.

Sven Schindler : „Begegnen Sie einander mit Freundlichkeit und Respekt“

Lübecks Senator für Wirtschaft und Soziales, Sven Schindler, appelliert indes an die Lübecker: „Auch wenn wir jetzt eine Zeit lang aufs Händeschütteln verzichten, begegnen Sie bitte einander umso mehr mit Freundlichkeit und Respekt.“ In seinen Verwaltungsbereich fällt auch das Gesundheitsamt: „Wir arbeiten eng zusammen mit Ministerien, Robert-Koch-Institut, Polizei, Rettungsdiensten und anderen Gesundheitsämtern. Wir vertrauen diesem bewährten Netzwerk und empfehlen allen Bürgerinnen und Bürgern, sich an die bekannten Hygieneregeln zu halten, um die Ausbreitung des Virus zu begrenzen“, so Schindler. Ausführliche Informationen dazu gibt es auch auf der Internetseite der Hansestadt Lübeck.

Das Robert-Koch-Institut meldet derzeit zwei bestätigte Covid-19-Fälle in Schleswig-Holstein und zwei in Hamburg.

Bei Symptomen: Erst anrufen, dann rausgehen

Besorgte Lübecker können sich mit ihren Fragen zum Corona-Virus unter der Rufnummer 030 – 346 465 100 an das allgemeine Bürgertelefon des Bundesgesundheitsministeriums wenden.

Nicole Dorel betont: „Ganz wichtig: Wer meint, dass diese Kriterien auf ihn zutreffen und entsprechende Symptome zeigt, sollte zunächst von zu Hause aus die Hausärztin oder den Hausarzt telefonisch kontaktieren und weiteres abklären lassen. Alternativ kann auch der Ärztliche Bereitschaftsdienst unter 116 117 kontaktiert werden, der rund um die Uhr erreichbar ist.

Sana-Kliniken und UKSH vorbereitet

Die Mitarbeiter des Uniklinikums Schleswig-Holstein sind bereits seit Beginn des Corona-Ausbruchs über Veränderungen im Arbeitsablauf und Hygienemaßnahmen informiert worden und auf stationäre Fälle vorbereitet. Zudem gibt es nun neben der regulären Notaufnahme einen Infektionseingang am Hauptgebäude der Uniklinik in Lübeck. „Wer im Klinikum den Verdacht auf eine Corona-Infizierung hat, der wird fußläufig außerhalb des Gebäudes zum Infektionseingang gelenkt“, erklärt Grieve. Somit verringere man für Patienten und Personal die Ansteckungsgefahr. Die telefonische Abklärung mit dem Hausarzt oder dem Kassenärztlichen Notdienst ersetze der Eingang nicht, so Grieve.

Seitens der Sana-Kliniken heißt es: „Wir verfügen generell über zwei Sicherheitsvorkehrungen: Zum einen haben wir eine ausgewogene Lagerstrategie entwickelt, zum anderen profitieren wir als Teil des Sana Klinikverbundes über ein zentrales Lieferausfallmanagement“, so Birte Gruhle. Sana halte auch Isolierzimmer vor und habe die Möglichkeit, Patienten isoliert in Stationen unterzubringen. Gruhle weiter: „Würde sich der Verdacht auf das neuartige Coronavirus bestätigen, würde eine Verlegung in eine Fachklinik erfolgen.“

Von Lisa-Marie Pohlmann/ LN