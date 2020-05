So lief die erste Woche an den Schulen in SH

Kiel

In die Grundschulen, wo zuletzt nur Viertklässler saßen, kehrten am Montag die ersten bis dritten Klassen stundenweise zurück. An Gemeinschaftsschulen gab es für die achten, neunten und zehnten Jahrgänge sowie die Oberstufe wieder Unterricht. Auch an Gymnasien werden achte, neunte, zehnte und elfte Klassen vor Ort beschult, genauso wie Sechstklässler. Nächste Woche sollen zuletzt fünfte und siebte Klassen folgen.

"Nach der langen Zwangspause - verbunden mit einer erheblichen Einschränkung der sozialen Kontakte - ist eine deutlich spürbare Erleichterung darüber, dass nun wieder Präsenzunterricht angeboten wird, bei den Schülern festzustellen", sagt Claudia Pick vom Kieler Kreiselternbeirat der Gymnasien.

Online-Angebote sollen bleiben und ausgebaut werden

Weil die Umsetzung in den Schulen sehr unterschiedlich gewesen sei, hätten Eltern den Öffnungsschritt sehr unterschiedlich empfunden. Die einen seien sehr positiv überrascht über das reichhaltige Angebot an Präsenzunterricht, andere empfanden das Angebot als deutlich zu wenig.

"Solange die Schultage nur in eingeschränkter Form stattfinden erwarten Eltern, dass das Lernen auf Distanz weiter in angemessenem Umfang aufrechterhalten bleibt und weiter ausgebaut wird", so Pick.

Eltern sagen: Schulen waren gut vorbereitet

An den meisten Kieler Gymnasien gab es drei bis vier volle Stunden Präsenzunterricht für die Schüler am Stück zu versetzten Anfangszeiten - allerdings nur an ein oder zwei Tagen pro Woche. Profilfächer wurden teilweise nur in 90-Minuten-Slots unterrichtet.

"Schulzeiten, Pausen, Unterricht, Fächer, Raum- und Lerngruppenaufteilung war gut durchorganisiert und stand vor Beginn fest und wurde Eltern und Schülern im Vorfeld mitgeteilt", lobt Pick.

"Unsere Schule war gut vorbereitet", sagt auch Ariana Lippert, Kreiselternbeirätin der Gemeinschaftsschulen in Kiel. Ihr Sohn habe an der Hermann-Löns-Schule an zwei Tagen in der Woche von 10.45 Uhr bis 13.45 Uhr bei den gewohnten Lehrern Unterricht. Seine Klasse sei in drei Gruppen unterteilt worden.

Zusätzlich biete die Schule einen "Förderfreitag" an, an dem Kinder, die nach dem Lernen zu Hause besonderen Aufholbedarf haben, an einem weiteren Tag beschult werden. Nebenher liefen die Online-Angebote weiter. "Ich halte diesen Mittelweg für eine gute Sache", sagt die Mutter. Alle wieder in die Schule zu pressen, finde sie noch zu früh.

Grundschul-Eltern freuen sich auf Rückkehr in den Klassenverband

Laut Volker Nötzold, Vorsitzender des Landeselternbeirats Grundschulen, ist die erste Woche mit allen Jahrgangsstufen an den Grundschulen gut über die Bühne gegangen. "Zwar läuft durch die Hygieneregeln und die geteilten Gruppen noch nichts wieder ganz normal, aber es war eine große Erleichterung für die Kinder wieder in die Schulen zurückzukehren." Die Disziplin der Schüler sei groß gewesen. Umso erfreulicher sei es, dass bald auch wieder die ganze Klasse zusammenkommen dürfe.

Die Grundschulen sollen schon ab dem 8. Juni zurück in ihren Klassenverband kehren und täglich unterrichtet werden. Auch die älteren Schüler sollen in der Woche vor den Sommerferien noch einmal im Klassenverband zusammenkommen, hatte Bildungsminister Karin Prien ( CDU) diese Woche angekündigt.

Corona-Krise : Probleme macht die Schulbeförderung

Problematisch ist der Schichtbetrieb an den Schulen für die Kinder, die auf Busse angewiesen sind. "Da die Zeiten der Schulbusse seitens Autokraft nicht ausgeweitet oder angepasst wurden, verlängern sich die Wartezeiten vor und nach der Schule teilweise unangemessen", sagt Pick. Manche Schüler kommen zu ihren nun gestaffelten Zeiten nicht in die Schule und müssen dieselben Linien benutzen wie sonst. Sie müssten unbedingt berücksichtigt werden. Bei verkürzten Schultagen verschiebe sich zudem bei manchem das Verhältnis von Unterrichtszeit und Zeitaufwand für den Schulweg unverhältnismäßig.

Vom Omnibus Verband Nord heißt es, die Schulträger hätten keine Verstärkerlinien bestellt, sondern vorgegeben, dass der normale Fahrplan gefahren werden soll. Auch eine Obergrenze, wie viele Schüler in einen Bus dürfen, sei nicht vorgegeben worden. Man hoffe, wohl darauf, dass die Busse ohnehin nicht so voll würden, sondern die Eltern ihre Kinder selbst zur Schule bringen.

Anwohner von Kieler Grundschulen berichten von einer großen Anzahl von "Elterntaxis" vor dem Schulhof. Viele Eltern ließen ihre Kinder derzeit ungern Busfahren, weil sie eine Gefahr von Ansteckung fürchten, glaubt Lippert. Lauf- und Fahrgemeinschaften fielen zudem wegen der Abstandsregeln aus, so Pick.

