Kiel

Acht Abi-Jahrgänge von Gymnasien und Gemeinschaftsschulen in Kiel und Kronshagen hatten in einem offenen Brief an Bildungsministerin Karin Prien (CDU) für den Verzicht auf die Klausuren plädiert, die bis Ende März hätten geschrieben sein müssen.

Durch die Arbeiten entstehe in der angespannten Corona-Lage zusätzlicher Druck für Schüler und Schülerinnen, der nicht im Verhältnis zu deren Bedeutung für die Abiturnote stehe. Die Voraussetzungen für die Vorbereitung seien zudem innerhalb der Kurse durch Wechsel- und Distanzunterricht ungleich.

In einem Erlass hat das Ministerium darauf reagiert: „Wenn aufgrund von Maßnahmen zum Infektionsschutz Probleme bei der Terminsetzung oder bei der inhaltlichen Vorbereitung von Klassenarbeiten oder gleichwertigen Leistungsnachweisen entstehen, kann ersatzlos auf sie verzichtet werden.“ Im Klartext: Die Schulen können das selber regeln.

Erfolg in Kronshagen: Nur halb so viele Klausuren wie gedacht

„Wir müssen von ursprünglich fünf oder sechs geplanten Klausuren nur noch drei Stück schreiben“, sagt Jasper Mikuteit vom Gymnasium Kronshagen, der den Brief mit initiiert hatte. „Das nimmt uns erheblich den Druck.“

Die Kieler Humboldt-Schule hat Klausuren in Kunst durch gleichwertige Leistungsnachweise ersetzt, schreibt aber in den Naturwissenschaften alle geplanten Arbeiten. Die Max-Planck-Schule hat die Klausuren komplett gestrichen, sagt Schulleiter Jens-Peter Meißner mit Verweis auf das Problem der Vergleichbarkeit.

Die Ricarda-Huch-Schule lässt dagegen alle Klausuren schreiben, so Schülersprecherin Elisa Prophet. Das empfinde mancher Abiturient als ungerecht, die Schulleitung habe aber mit viel Präsenzunterricht in allen Fächern argumentiert.

„Solange die Jahrgangssprecher mit in die Entscheidung eingebunden wurden, finden wir es so die bestmögliche Lösung“, sagt Ben Fricke, Vize-Landesschülersprecher der Gymnasien. Es sei gut, dass jede Schule für sich entscheiden konnte, da vor Ort auch der Präsenzunterricht für die Abschlussklassen individuell umgesetzt wurde.