Wegen fahrlässiger Tötung einer 77 Jahre alten Patientin hat das Amtsgericht Flensburg eine Pflegerin zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Das Gericht sah es am Montag als erwiesen an, dass die Angeklagte gegen ihre Sorgfaltspflicht verstoßen hat, wie ein Gerichtssprecher am Montag sagte.