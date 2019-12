In keinem Land der Welt wird pro Kopf so viel Spenderblut benötigt wie in Deutschland. 2017 waren es insgesamt 3,2 Millionen Blutkonserven, davon 112.000 in Schleswig-Holstein. Anämie ist weit verbreitet und ein Risiko bei Operationen. Das „Patient Blood Management“ soll die Sicherheit erhöhen.