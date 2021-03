Kopenhagen

Der dänische Gesundheitsminister Magnus Heunicke schrieb am 11. März auf Twitter: "Die Gesundheitsbehörde hat als Vorsichtsmaßnahme die Impfung mit AstraZeneca nach Hinweisen auf eine mögliche schwerwiegende Nebenwirkung in Form von tödlichen Blutgerinnseln ausgesetzt."

Die Gerinnungsstörungen sollen in zeitlichem Zusammenhang mit der Impfung mit Astrazeneca aufgetreten sein. Einer der Patienten ist nach Angabe der Gesundheitsbehörde verstorben.

Todesfall nach Corona-Impfung mit Astrazeneca: Ursache noch ungeklärt

Bei der Gesundheitsbehörde weist man aber daraufhin, dass ein kausaler Zusammenhang zwischen Impfstoff und Gerinnungsstörungen noch nicht nachgewiesen ist.

Aus reinen Sicherheitsgründen werde die Impfung mit dem schwedisch-britischen Impfstoff nun aber erst einmal für 14 Tage gestoppt.

Ähnliche Fälle in Österreich

Nach Angabe der Europäischen Arzneimittelagentur EMA haben die Gesundheitsbehörden in Österreich den Einsatz der Impfcharge ABV 5300 von Astrazeneca ebenfalls gestoppt, weil es dort zu ähnlichen Vorfällen gekommen sein soll: Vier Personen sollen wegen Gerinnungsstörungen ins Krankenhaus gekommen sein.

Eine Patientin soll zehn Tage nach der Impfung infolge von schweren Gerinnungsstörungen verstorben sein: Die Krankenschwester habe allerdings schon früher allergische Reaktionen gezeigt. Die Obduktion sei noch nicht abgeschlossen. Eine ebenfalls geimpfte Kollegin habe eine Lungenembolie entwickelt, sei inzwischen aber auf dem Weg der Genesung. Auch hier sein die Ursache noch nicht abschließend geklärt.

Krankenschwester mit Lungenembolie nach Corona-Impfung

Am Donnerstag wurde ein weiterer Fall in Österreich bekannt: Wieder ist es eine Krankenschwester, wieder eine Lungenembolie. Auch diese Patientin sei mehrere Tage zuvor mit Astrazeneca-Vakzin geimpft worden, allerdings mit einer anderen Charge. Ob der Impfstoff Ursache der Embolie sei, sei in diesem Fall ebenfalls noch offen.

Auch bei der Europäischen Arzneimittelagentur EMA heißt es: "Es gibt im Moment keine Indikation dafür, dass Impfungen diese Zustände verursacht haben, die nicht als Nebenwirkungen für diesen Impfstoff angegeben werden."

Die Europäische Arzneimittelbehörde will die Vorfälle nun untersuchen. In Deutschland war der Impfstoff von AstraZeneca Ende Januar zunächst nur für Unter-65-Jährige zugelassen worden. Seit dieser Woche kann das Vakzin in Schleswig-Holstein auch an Über-65-Jährige verimpft werden.