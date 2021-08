Kiel

Arztpraxen und Impfzentren im Land spüren einen Zuwachs bei den Impfungen. „Die Leute stehen zwar nicht Schlange, aber die Nachfrage zieht wieder leicht an“, sagt Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein. Diese Entwicklung bestätigt ein Sprecher des Gesundheitsministeriums für die Impfzentren.

Im Schnitt ließen sich in den vergangenen zwei Wochen laut Daten des Robert-Koch-Instituts pro Tag 4241 Schleswig-Holsteiner das erste Mal impfen. Insgesamt 1,98 Millionen Menschen im Land haben schon einmal den Corona-Schutz bekommen. Die Quote der Erstgeimpften liegt inzwischen bei 68,1 Prozent. Allein von Montag auf Dienstag kamen 2965 Personen hinzu.

Erleichterungen im Alltag sind ein Anreiz

„Jetzt kommen häufig Patienten, die zwar keine Impfgegner sind, aber der Sache kritisch gegenüberstanden“, sagt Maurer. Einige hätten in den vergangenen Monaten in ihrem Umkreis gesehen, dass die Impfung keine schweren Nebenwirkungen mit sich gebracht hat, sodass Ängste abgebaut wurden. „Manche waren auch der Ansicht, ihr Immunsystem sei gut genug und sie müssten sich vielleicht nicht unbedingt impfen lassen.“ Da die Impfung nun im Alltag aber deutliche Erleichterungen mit sich bringe, sei das ein Anreiz, doch zu kommen.

Das glaubt auch Markus Brandau, Leiter des Kieler Impfzentrums: „Wenn Neuigkeiten berichtet werden, die Vorteile von Impfungen hervorheben oder so etwas wie die Abschaffung der kostenlosen Tests angekündigt wird, kommt es bei uns die Tage darauf immer zu einem Peak in der Nachfrage.“

Um das Impftempo zu erhöhen, hatten sich Bund und Länder darauf verständigt, dass die kostenlosen Corona-Bürgertests am 11. Oktober abgeschafft werden. Nur diejenigen, die sich nicht impfen lassen können oder für Kinder unter zwölf Jahren, für die es keine allgemeine Impfempfehlung gibt, bekommen sie dann noch gratis. Gleichzeitig bleibt ein negatives Ergebnis für Ungeimpfte und Nicht-Genese aber Zugangsvoraussetzung für Teile des öffentlichen Lebens.

In Kiel bilden sich zu manchen Tageszeiten wieder Schlangen

Dass es teilweise morgens um 9 Uhr oder mittags sogar wieder kurzzeitig zu Schlangen vor dem Kieler Impfzentrum kommt, hängt laut Brandauer aber auch mit dem inzwischen reduzierten Angebot zusammen. Statt ehemals sieben Impflinien sind inzwischen nur noch vier offen. Die Kapazitäten in allen Zentren reichten aber deutlich, sodass weiter der Aufruf gelte, das Angebot zu nutzen, heißt es vom Gesundheitsministerium.

Je nach Wochentag bekommen im Kieler Impfzentrum 300 bis 600 Menschen eine Spritze. Auch das Wissen, dass die Impfzentren nicht mehr lange aufhaben, ziehe nun nochmal Bürger an. „Weil sie jetzt jederzeit vorbeikommen können, ist der Aufwand geringer als extra einen Termin beim Arzt zu vereinbaren“, sagt Brandauer.

Das Land bleibt dabei, dass die Impfzentren Ende September schließen sollen. Die Kapazitäten bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten seien ausreichend, so ein Ministeriumssprecher. Bei der Planung seien mögliche Auffrischimpfungen bereits mitbedacht.

Am Donnerstag startet das Impfangebot an Schulen in Schleswig-Holstein. Dort soll es weiter bei einer Maskenpflicht in den Innenräumen bleiben, teilte das Bildungsministerium mit. Mecklenburg-Vorpommern hat diese Regelung dagegen diese Woche abgeschafft. Auch an regelmäßigen Tests in den Schulen hält die Landesregierung fest.