Kiel

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat am Dienstag den milliardenschweren Entwurf eines vierten Nachtragshaushalts für dieses Jahr auf den Weg gebracht. Das Kabinett reagiert mit einer geplanten Schuldenaufnahme in Rekordhöhe auf die Folgen der Corona-Krise. Laut Finanzministerium soll die Kreditermächtigung um 1,2 Milliarden Euro ausgeweitet werden. Dies ist eine Folge der Sonder-Steuerschätzung vom September. Außerdem ist zur Bewältigung der coronabedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben vorgesehen, einen Notkredit von insgesamt 4,5 Milliarden Euro aufzunehmen. Darauf hatte sich die Jamaika-Koalition mit den Oppositionsfraktionen von SPD und SSW verständigt.

Für den Notkredit ist im Landtag eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Das Parlament soll darüber am 28. Oktober entscheiden. „Mit diesem sehr besonderen Nachtragshaushalt schaffen wir die Grundlage dafür, dass Land und Kommunen in den kommenden Jahren handlungsfähig bleiben“, sagte Finanzministerin Monika Heinold. Die Grüne dankte ausdrücklich den Oppositionsfraktionen: „Wenn die Lage ernst ist, steht Schleswig-Holstein zusammen“, sagte sie.

Anzeige

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach.

Lesen Sie auch: Haushalt 2021 – Die fetten Jahre sind vorbei

Heinold : „Der Notkredit gibt dem Land Luft zum Atmen“

Gemeinsames Ziel sei es, den unvermeidbaren Einsparpfad infolge der pandemiebedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben abzufedern. Das Land brauche die Kraft, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern, die Kommunen zu unterstützen und Zukunftsinvestitionen zu tätigen.

„Der Notkredit gibt dem Land Luft zum Atmen“, sagte Heinold. „Wir können ohne Sparprogramm ins Jahr 2021 starten, wissen aber auch, dass die nächsten Jahre nicht einfach werden – trotz der hohen Notkredite.“ Mit mehr als 1,4 Milliarden Euro sollen die strukturellen Defizite in den Jahren 2021 und 2022 vollständig sowie 2023 und 2024 zur Hälfte ausgeglichen werden. Diese Summe beinhaltet auch ein Darlehen für die Kommunen in Höhe von rund 28 Millionen Euro für 2021, das in den Jahren 2029 bis 2031 zurückgezahlt werden muss.

Lesen Sie außerdem: Haushalt 2021 mit Milliarden-Notkredit

150 Millionen für Impf- und Testkapazitäten

150 Millionen Euro sind dafür bestimmt, ausreichende Impf- und Testkapazitäten sowie den pandemiebedingten Infektions- und Gesundheitsschutz zu gewährleisten. Auch Härtefälle sollen damit abgedeckt werden. 425 Millionen Euro sind eingeplant, um die Kommunen bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen. Zudem werden den Kommunen 92 Millionen Euro beim Kommunalen Finanzausgleich erlassen. 2,5 Milliarden Euro Notkredit sollen weitere Investitionen in die Infrastruktur von Land und Kommunen über das Sonderprogramm „Impuls“ sicherstellen.

Die Verständigung mit den Oppositionsfraktionen sieht auch vor, die aufgenommenen Notkredite über einen Zeitraum von bis zu 40 Jahren zu tilgen. Eine erste Tranche von 50 Millionen Euro ist für 2024 vorgesehen. Mit dem Nachtrag schlägt die Regierung auch Umschichtungen innerhalb des Haushaltes vor. Das Universitätsklinikum soll für weitere Baumaßnahmen 100 Millionen Euro bekommen. «Mit dem Nachtragshaushalt machen wir deutlich, dass wir auch in schwierigen Zeiten die Zukunft unseres Landes aktiv gestalten wollen», resümierte Heinold.

Von RND/dpa