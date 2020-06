Kiel

Eine Gemeinschaftsunterkunft ist in Corona-Zeiten der Albtraum für Seuchenbekämpfer. Auf jedem Handelsschiff oder in jedem Betrieb würden Lebens- und Arbeitsbedingungen wie auf einer Lenkwaffenfregatte die sofortige Stilllegung des Geschehens zur Folge haben. Wenn sich 200 Soldaten ein Dutzend Duschen und gemeinsame Schlaf- und Essensräume teilen, hat ein Virus leichtes Spiel. Social Distancing ist unmöglich.

„ Covid-19 stellt uns alle vor gewaltige Herausforderungen. Wir sind jetzt seit März unterwegs und haben seitdem keinen Landgang gehabt“, schildert Flottillenadmiral Yngve Skoglund. Er ist Kommandeur des Nato-Einsatzverbands 1, der jetzt in Kiel liegt. „Wir würden gern in die Stadt gehen oder ein Restaurant besuchen. Das geht aber alles nicht“, sagt Skoglund.

Enorme Belastung für die Besatzung

Ein Landgang sieht deshalb so aus, dass sich die 150 Frauen und Männer aus Norwegen im Marinestützpunkt lediglich auf den Molen bewegen dürfen. Mehr ist nicht erlaubt. Jeder Soldat, der an Bord zurückkommt, erhält Desinfektionsmittel auf die Hände. „Wir haben hier im Nato-Verband Hygienestandards der Nato und dazu noch die nationalen Hygienestandards der Staaten, aus denen die Einheiten kommen“, erklärt Skoglund.

Oberste Regel ist die Quarantäne. Niemand darf an Bord kommen, niemand darf an Land gehen. „So etwas habe ich in meiner gesamten Seefahrtzeit noch nicht erlebt. Wir sind jetzt 109 Tage ohne Landgang. Das ist schon eine enorme Belastung“, berichtet Kapitän Egon Rhauderwiek, der das Kommando über den deutschen Marinetanker „ Rhön“ hat. 30 zivile Seeleute und zehn Soldaten bilden die Besatzung. Seit März war das Schiff in Den Helder, Helsinki und Stockholm. Gesehen hat die Mannschaft jedoch nicht mehr als das Hafenpanorama.

Grillen und Spiele zur Motivation

Bei dem Besuch in Kiel darf seine Mannschaft zwar die Pier im Stützpunkt betreten, weiter aber darf sie auch gemäß der Nato-Vorgabe nicht gehen. Wie motiviert man in so einer Situation eine Crew? „Da muss man sich an Bord schon was einfallen lassen. Wir machen immer mal die eine oder andere Aktion. Mal ein Grillen, mal ein Spiel während der Fahrt“, erzählt Rhauderwiek.

Neu ist für den Kapitän auch der dienstliche Austausch. Kommuniziert wird nur auf dem digitalen Weg. „Bei diesem Einsatz habe ich den Verbandsführer nach vier Wochen das erste Mal persönlich gesprochen, als er zu uns an Bord kam. Das ist sonst bei diesen Verbänden anders, da traf man sich sofort bei der Ankunft“, so Kapitän Rhauderwiek. Die „ Rhön“ ist die schwimmende Tankstelle des Verbandes. Fast 9000 Kubikmeter Diesel hat der Tanker bei 53 Versorgungsmanövern auf See in andere Schiffe gepumpt.

Kanadier trauern um Besatzungsmitgleider

Der Höhepunkt des Kiel-Besuchs ist für die norwegische Crew jetzt ein Essen in einem Zelt auf dem Hubschrauberdeck für die gesamte Besatzung. In entspannter Atmosphäre und bei abgestellten Maschinen haben Schiffskoch und Team ein hochwertiges Vier-Gänge-Menü zubereitet. Bei der kanadischen Fregatte ist der Hubschrauberhangar ein Raum der stillen Andacht. Der Bordhubschrauber wird seit dem 29. April vermisst. Bei einem Einsatzflug ist die Maschine mit sechs Besatzungsmitgliedern ins Meer gestürzt. Ein Crewmitglied wurde tot geborgen, die anderen fünf werden vermisst. Auch deshalb ist die Stimmung bei den Kanadiern gedämpfter.