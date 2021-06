Am Sonntag startet die Nato das Seemanöver Baltops 2021 auf der Ostsee. 40 Schiffe und 60 Luftfahrzeuge trainieren zwischen Skagerrak und Danziger Bucht den Verteidigungsfall. Die von der US Marine organisierte Übung ist das größte Seemanöver der Nato in diesem Jahr auf der Ostsee.