Kleine Auszeiten in der Natur

Kiel. Naturliebhaber und Kulinarikfans können sich freuen: Das Naturgenussfestival wird ab Juni auch in der Corona-Zeit Wanderungen, Workshops und Genussmenüs im ganzen Land anbieten. Von der botanischen Morgenwanderung über ein Käse-Seminar bis hin zu den Kochkünsten von Spitzenköchen ist alles dabei. Mit vielen Natur-Highlights will das Festival in dieser schwierigen Zeit für Glücksmomente sorgen.

„Wir sind wirklich froh, dass das Naturgenussfestival stattfinden kann“, zeigt sich Silvia Janzen erleichtert. Sie ist zuständig für die Organisation und Koordination des Naturgenussfestivals und hat in den vergangenen Wochen kräftig rotiert. Was ist erlaubt? Wie kann der Abstand eingehalten werden? Wie groß dürfen Gruppen sein? Rund 100 Partner, die jeweils verantwortlich sind für ihre Veranstaltungen, bringen sich aktiv ins Programm ein. „Wir haben mit allen Veranstaltern genau beratschlagt, wie beispielsweise die Wanderungen im Stiftungsland, die Hof-Rundgänge oder die Genuss-Touren durchgeführt werden können“, erzählt Silvia Janzen. Mit den richtigen Hygieneplänen klappt es nun. Die Gruppen sind kleiner, weshalb eine vorherige Anmeldung zwingend notwendig sind. Großveranstaltungen wie Hoffeste oder die beliebten „Mohltied Green Markets“ wurden auf 2021 verschoben.

So locken bis hinein in den September kleine, aber feine Termine raus in die Natur. Teilnehmer können beispielsweise mit Highlandzüchter Tobias Carstens aus Hamdorf ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) durchs Stiftungsland Königsmoor spazieren und anschließend beim Grillen auf seinem Hof die Fleischqualität seiner Rinder testen. Oder es geht mit Natur- und Landschaftsführerin Christine Goldhamer durch den märchenhaften Urwald im Kaltenhofer Moor ( Kreis Rendsburg-Eckernförde), wo mit etwas Glück Schwarzspechte und Kraniche beim Picknick beobachtet werden können. Im Stiftungsland Holnis ( Kreis Schleswig-Flensburg) wird gezeigt, wie würziges Ostseesalz gesiedet wird und im benachbarten Esprehmer Moor geht es um köstliche Kräuter.

Die Sterneküche von Volker Fuhrwerk können Gäste beim Picknick im Garten des Restaurants Ole Liese von Gut Panker ( Kreis Plön) kennenlernen. Bei John’s Burger in Kiel werden Frikadellen gebraten, die ausschließlich aus dem Fleisch der Angusrinder aus Holzbunge hergestellt werden. Es gibt Hofführungen, Gourmet-Weinkostproben, Malen unter freiem Himmel (Urban Sketching), ein Hundespaziergang, der über die Gefahrenquellen in der Natur aufklärt, eine Treckerfahrt zu Wasserbüffeln und vieles, vieles mehr.

Die Stiftung Naturschutz ist mit über 37000 Hektar Stiftungsland die größte gemeinnützige Naturschutzorganisation in Schleswig-Holstein. Auf den Flächen werden unter anderem Paradiese für Tiere und Pflanzen geschaffen. Wilde Weiden, Moore und Biotope sorgen dafür, dass Insekten, Wiesenvögel, Haselmäuse, Unken und fast ausgestorbene Arten wieder ein Zuhause finden. Das Naturgenussfestival will von Juni bis September Werbung für diese einzigartige Natur machen und den Appetit wecken auf die regionalen Erzeugnisse, die hier entstehen. Vom Salz über Kräuter bis hin zu dem Fleisch von freilaufenden alten Rinderrassen.

Weitere Informationen und direkte Buchung unter www.naturgenussfestival.de