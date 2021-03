Wasbek

So viel Auftrieb gab es schon lange nicht mehr auf dem Hof von Uta von Schmidt-Kühl (40) und ihrem Mann Markus Kühl (43) in Wasbek bei Neumünster: Ein Pulk von Presseleuten und Kamera-Teams ist an diesem Vormittag angerückt, um über ein Ereignis zu berichten, wie es bislang nicht stattgefunden hat: Schulter an Schulter treten Landwirtinnen und Landwirte gemeinsam mit Agrar- und Naturschutzverbänden an die Öffentlichkeit, um mit vereinter Kraft das zu fordern, was längst überfällig ist: eine ökologisch ausgerichtete Reform der europäischen Agrarpolitik, die bäuerlichen Betrieben nicht nur mehr Naturschutz abverlangt, sondern sie für ihre Gemeinwohl-Leistung auch vernünftig honoriert.

Umbau der Agrarpolitik ist dringend notwendig

Die Zeit ist knapp: Bis Ende des Jahres muss Deutschland eine nationale Agrarstrategie auf den Weg bringen, die die Vorgaben der künftigen EU-Landwirtschaftspolitik in die Praxis umsetzen soll. Am Mittwoch liegt das Thema einmal mehr auf dem Tisch einer Sonderkonferenz der Agrarminister- und -ministerinnen von Bund und Ländern. „Wir brauchen dringend einen Umbau der Agrarpolitik, der mehr Naturschutz bringt, der aber auch gewährleistet, dass die Betriebe damit Geld verdienen können“, sagt Holger Gerth, Naturschutzbeauftragter des Landes Schleswig-Holstein. Konkretisiert wird dieser Appell durch einen Forderungskatalog, den nicht nur die Agrarbündnisse Land schafft Verbindung (LsV), Bundesverband Deutscher Milchviehalter (BDM) und die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) unterschrieben haben, sondern auch der Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein.

Reserven aufbauen ist kaum möglich

Klar ist: So wie es bislang in der Agrarpolitik läuft, kann es nicht weitergehen. Während Artensterben sowie die Schadstoffbelastung von Böden und Grundwasser zunehmen, werden immer mehr bäuerliche Betriebe zum Aufgeben gezwungen. Uta von Schmidt-Kühl und ihr Mann sind zum Weitermachen entschlossen, doch auch für ihren Futterbaubetrieb mit rund 140 Kühen und 138 Hektar Land wird das Überleben immer anstrengender. Neue Ställe, neues Melkhaus, neue Maschinenhalle, neuer Futtersilo: Rund zwei Millionen Euro hat die Familie seit 2004 investiert, als der Hof aus dem Ortskern in die Peripherie umsiedelte. Rund 1,4 Millionen Kilo Milch geben die Kühe im Jahr – doch beim derzeitigen Preis von knapp über 30 Cent reicht das vorne und hinten nicht. „So wie es jetzt läuft, verfrühstücken wir unsere Abschreibungen, statt Reserven für neue Investitionen aufzubauen“, sagt der Inhaber. Um nachhaltig wirtschaften zu können, bräuchte er 40 Cent – mindestens.

Biolandwirtschaft rentiert sich nicht

Deutlich entspannter würde die Rechnung aussehen, wenn Bäuerinnen und Bauern für das entlohnt werden, was sie jetzt schon für die Umwelt tun. Als Beispiel nennt von Kühl die fast zehn Hektar Knicks und Gräben als ökologische Vorrangfläche, insektenfreundliche Zwischenfrüchte und den Verzicht auf Totalherbizide wie Glyphosat. Umstieg auf Biolandwirtschaft? „Dazu“, sagt seine Frau, „bräuchten wir mehr Fläche – und das würde sich angesichts der hohen Pachten nicht rechnen.“

Und so fordern die vier Verbände nicht nur eine Gemeinwohlprämie, für die der Deutsche Verband für Landschaftspflege (DVL) ein Konzept auf den Tisch gelegt hat, sondern auch eine Weideprämie, die nicht nur für Ziegen, Schafe und Mutterkühe gezahlt wird, sondern für alle Rinder und Milchkühe. Zusätzlich sollen eine Strohprämie für mehr Tierwohl und Gewässerschutz sorgen und die Umschichtung von Direktzahlungen gezielt kleine und mittlere Betriebe stärken. Mindestens 30 Prozent der Gelder aus der sogenannten Ersten Säule der Gemeinsamen Agrarpolitik müssten gezielt eingesetzt werden, um das Gemeinwohl zu fördern, sagt Berit Thomsen von der Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft. Allein für Deutschland wären das knapp 1,7 Milliarden Euro.

Die Lager sind weiterhin geteilt

Gut ein Jahr hatten Landesnaturschützer Gerth und die beteiligten Verbände daran gearbeitet, die Gräben zwischen Landwirtschaft und Naturschutz soweit zuzuschütten, dass am Ende eine gemeinsame Linie zustande kam. Dass damit noch lange nicht eitel Sonnenschein zwischen beiden Seiten herrscht, kann man schon daran ablesen, dass wichtige Akteure wie Nabu und BUND an diesem Tag nicht dabei sind, auch der Bauernverband fehlt. Zudem tragen zwei LNV-Mitgliedsverbände die gemeinsame Position nicht mit. Das Brett, das noch zu bohren ist, ist ziemlich dick.