Naturschützer: Auf diese exotischen Arten müssen wir uns einstellen

Der Muntjak ist ein kleiner Hirsch mit Vampirzähnen. Ausgewachsen wird er nicht so groß wie unser heimisches Reh. Doch Schleswig-Holsteins Tierschützern bereitet das Tier mit dem wissenschaftlichen Namen Muntiacus reevesi große Sorgen. Er gilt als invasive gebietsfremde Art, wie Martin Schmidt vom Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) sagt.

Spaziergänger entdeckten die Tiere erstmals Ende März dieses Jahres in einem Waldstück östlich von Kosel im Kreis Rendsburg-Eckernförde. Mindestens acht Muntjaks waren es damals, schätzt das Landesamt. Vermutlich brachen sie aus einem Privatgehege aus. Vier Tiere konnten wieder eingefangen werden, sagt Schmidt. „Zwei weitere Tiere sind im Straßenverkehr und ein Verfangen in einem Zaun verendet. Es ist nun wichtig, dass eine Fortpflanzung und damit eine Etablierung der Tiere in Kosel und Umgebung verhindert wird.“

Ein aus China stammender Muntjak, ein Zwerghirsch, steht am 24.05.2015 im Tierpark Burg Stargard (Kreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern) im Gehege. Quelle: dpa-Zentralbild

Seit 1492 eingeführte Arten gelten als Neobiota

Damit sollen negative Auswirkungen auf die vorhandenen Ökosysteme, Lebensräume und Arten verhindert werden. „Hier geht es vor allem um eine Konkurrenzsituation zum einheimischen Rehwild“, erklärt Schmidt.

Naturschützer zählen den Muntjak zu den Neobiota – also Neubürgern. Das sind alle gebietsfremden Tier- und Pflanzenarten, die von Natur aus nicht in Deutschland vorkommen, sondern ab dem Jahr 1492 durch Menschen eingeführt wurden, heißt es beim Bundesamt für Naturschutz.

Eine tote Asiatische Riesenhornisse (unten) neben einer einheimischen Hornisse (Dolichovespula maculata). Quelle: Elaine Thompson/Pool AP/dpa

Asiatische Hornisse in Konkurrenz mit einheimischer Art

Zu den jüngsten Neubürgen Norddeutschlands zählt auch die Asiatische Hornisse ( Vespa velutina nigrithorax). Ein einzelnes Tier wurde in Hamburg im September 2019 entdeckt, weiß Henrike Ruhmann vom Landesamt. Ein halbes Jahr später im Frühling 2020 fanden Naturschützer ein ganzes Nest in der Hansestadt.

„Der Fund in Hamburg stellt den bisher nördlichsten Fund in Deutschland dar“, sagt Ruhmann. Ursprünglich stammt die Asiatische Hornisse aus dem südostasiatischen Raum. Bei uns tritt sie in Konkurrenz zur einheimischen Hornisse ( Vespa crabro). Naturschützer befürchten außerdem negative Auswirkungen auf die Honigbiene und andere Insekten, die in ihr Beutespektrum fallen.

Ein wildlebender Nandu rennt über einen Acker. Quelle: dpa-Zentralbild

Nandus leben östlich vom Ratzeburger See

Eine weitere Art, die neu in der Region heimisch geworden ist, sind die Nandus. Im Grenzland von Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, nahe des Ratzeburger Sees, hat sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten die einzige wildlebende Nandu-Population Europas fest etabliert. Bei der jüngsten Zählung im vergangenen Herbst wurden 560 Tiere erfasst - mehr als doppelt so viele wie im Frühling 2018. Sie alle stammen von einer Handvoll Nandus ab, die um die Jahrtausendwende aus einem Gehege bei Lübeck ausgebrochen waren.

Das kleine Springkraut (Impatiens parviflora). Quelle: Jörg Hempel/Wikipedia/CC BY-SA 2.0 DE

Pflanzen, die neu nach Schleswig-Holstein gekommen sind

Doch nicht nur Tiere, auch Pflanzen werden eingeschleppt. Es gibt über 2000 dieser so genannten Neophyten in Deutschland, weiß Simon Kellner vom Dezernat Biodiversität im Landesamt. „Nur ein kleiner Teil dieser Pflanzen schafft es, sich in der neuen Umwelt zu etablieren. Die meisten verschwinden wieder.“

Einige finden eine Nische in den heimischen Lebensgemeinschaften, wie zum Beispiel, das Kleinblütige Springkraut (Impatiens parviflora), ein Neubürger aus Zentralasien. Andere etablierte Neuankömmlinge haben jedoch „erhebliche negative Auswirkungen auf das heimische Ökosystem, die Gesundheit oder die Wirtschaft“. Sie gelten als invasiv.

Amerikanischer Stinktierkohl (Lysichiton americanus). Quelle: Walter Siegmund (talk)/Wikipedia/CC BY 2.5

Der amerikanische Stinktierkohl ist für eine unangenehme Eigenschaft bekannt

Dazu gehört die Gelbe Scheincalla (Lysichiton americanus), eine imposante Pflanze, die zurzeit in Schleswig-Holstein blüht. Ihre eiförmigen Blätter können über einen Meter lang und bis zu 70 Zentimeter breit werden. Wegen ihres unangenehmen Geruchs wird sie auch „Amerikanischer Stinktierkohl“ genannte.

Die Pflanze kam Anfang des 20. Jahrhunderts als Gartenpflanze nach Deutschland. „Grundsätzlich besteht die Gefahr, dass die Scheincalla unkontrolliert große Bestände bildet und andere, weniger konkurrenzstarke Arten, wie das Sumpfveilchen (Viola palustris), den Rippenfarn (Blechnum spicant) oder die Torfmoose (Sphagnum sp.) durch Beschattung verdrängt“, sagt Kellner. Seit 2016 sind Handel, Transport, und Besitz der Gelben Scheincalla verboten. „Auch bereits bestehende Bestände im Garten fallen unter die Verbote der Verordnung.“

Blick auf einen Riesenbärenklau ((Heracleum mantegazzianum). Die auch Herkulesstaude genannte Pflanze wurde Mitte des 19. Jahrhunderts als Zierpflanze nach Deutschland gebracht, verwilderte jedoch rasch. Quelle: picture alliance/dpa

Giftige Pflanze wird vier Meter hoch

Zu den bekanntesten invasiven Pflanzen gehört der Riesen-Bärenklau oder Herkulesstaude (Heracleum mantegazzianum). Sie kommt ursprünglich aus dem Kaukasus und kann bis zu vier Meter hoch wachsen. Noch bis in die 1980er Jahre wurde sie in Gartencentern angeboten. Heute führen Naturschützer einen heftigen Kampf gegen die giftige Pflanze.

Der Verband der „Naturfreunde Schleswig-Holstein“ rückt ihr in diesen Tagen mit dem Spaten zu Leibe. Mitte Mai haben die Naturfreunde an der Ostsee in Wackerballig ( Kreis Schleswig-Flensburg) ihre Ausgrabaktionen gestartet.

Auch das Nadelkraut (Crassula helmsii) – eine immergrüne Wasserpflanze aus Australien und Neuseeland – gilt als invasiv. Sie wird seit Beginn des 20. Jahrhunderts als Aquarien- und Teichpflanze angeboten. „Dass das Angebot im Handel invasive Arten wie das Nadelkraut beinhaltet, ist den Käufern oft nicht bewusst“, sagt Henrike Ruhmann vom LLUR: „Nur eine Handvoll invasiver Pflanzenarten unterliegt bisher einem europaweiten Handelsverbot.“

Das Nadelkraut, Crassula helmsii. Quelle: ashley BALSAM baz/Wikipedia/CC BY 2.0

