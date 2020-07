Kiel

Höchstleistungen trotz Hindernissen: Obwohl es wochenlang keinen Präsenzunterricht in der Schule gab, die Haupt- und Finalrunde wegen Corona verschoben werden und die Preisverleihung ganz ausfallen musste, ließen sich die Netrace-Teams nicht davon abhalten, Höchstleistungen im Netz zu bringen. Durchsetzen konnte sich in diesen ungewöhnlichen Zeiten das Team Nordischbynature vom Ostseegymnasium Timmendorfer Strand, das in einem Preisverleihungsvideo von seinem Sieg erfuhr.

160 Teams von 36 Schulen haben in der sechsten Auflage von Netrace, das Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung in Zusammenarbeit mit der Förde Sparkasse und der Agentur Promedia Maassen organisieren, seit Februar versucht, im Internet Antworten auf knifflige Fragen zu finden und diese mit seriösen Quellen zu belegen.

Und dabei haben alle Teilnehmer, so betonte es Bildungsministerin Karin Prien, zugleich Netrace-Schirmherrin, im Preisverleihungsvideo, etwas „Wertvolles gewonnen – die Fähigkeit, sowohl die verschiedenen Medienkanäle als auch deren Inhalte kompetent und vor allem kritisch zu nutzen.“ Denn, so die Ministerin weiter, „in Zeiten von Fake-News wird deutlich, wie wichtig die Einordnung und Bewertung der Quellen ist.“

Team Nordischbynature vom Timmendorfer Strand hat gewonnen

Das ist in der Finalrunde nicht nur Team Nordischbynature vom Timmendorfer Strand gelungen, das mit dem 1. Preis zugleich 1000 Euro gewonnen hat und sich damit einen teamorientierten Ausflug finanzieren will. Knapp dahinter landete das Team Oktopus von der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster (750 Euro), das Team Netflitzer vom Gymnasium Kronwerk aus Rendsburg (750 Euro) auf den dritten Platz verwies.

Dieser Platz ist umso höher zu bewerten, da das Team Netflitzer nur aus einer einzigen Schülerin, Solveigh Kahler, besteht, die sich ganz allein durch die Vielzahl von Fragen bis aufs Podium gekämpft hat. Auf den vierten Platz kam das Team EisenbahnAG vom Gymnasium Kronshagen, das sich ebenso über 500 Euro freuen kann wie das Mädels-Team Drei zu zwanzig vom Gymnasium Schloss Plön, das einen Teil ihres Gewinnes spenden möchte. Die 20 Jungen in der Klasse wollten nicht mitmachen, also sind die drei Mädchen in der Klasse kurzerhand allein in die Online-Rallye gestartet.

Ergebnisse Netrace 2020 Die Top-Ten 1. Nordischbynature, Ostseegymnasium Timmendorfer Strand, 48 Punkte, 2:20:26 Std. 2. Oktopus, Alexander-von-Humboldt-Schule, Neumünster, 48 Punkte, 3:01:30 Std. 3. Netflitzer, Gymnasium Kronwerk, Rendsburg, 48 Punkte, 06:01:10:01 Tage/Std. 4. EisenbahnerAG, Gymnasium Kronshagen, 46 Punkte, 03:22:33 Std. 5. Drei zu zwanzig, Gymnasium Schloss Plön, 46 Punkte, 03:28:52 Std. 6. highlig, Ricarda-Huch-Schule, Kiel, 46 Punkte, 04:25:58 Std. 7. Einer ist zuviel, Berufliches Gymnasium Preetz, 46 Punkte, 01:03:31:12 Tage/Std. 8. Lambo Gallardo, Gymnasium Wellingdorf, Kiel, 44 Punkte, 09:45:42 Std. 9. Die Raubkatzen, Lilli-Nielsen-Schule, Kiel, 43 Punkte, 03:00:17 Std. 10. KeineAhnung, Freie Waldorfschule, Neumünster, 43 Punkte, 03:42:19 Std.

Kreative Ideen für Beantwortung der Fragen

Kreativ mussten alle Teams nicht nur im Wettbewerb werden, denn nachdem die ersten Runden noch in der Schule – im Unterricht oder in den Pausen – gemeinsam gelöst werden konnten, zwangen Corona und die Schulschließungen zu neuen Wegen: Für die Schüler war das allerdings kein Problem, Videokonferenzen kamen ebenso zum Einsatz wie Messengerdienste und Chats, und es wurde munter weiter gerätselt.

Ein Fakt, der auch die Bildungsministerin beeindruckte: „Die Digitalisierung wird die Art, wie wir uns informieren und wie wir lernen, immer weiter verändern, sagte Prien, „in den letzten Wochen konnten wir eine Ahnung davon bekommen, wohin die Reise geht.“ Sie zeigte sich zugleich begeistert darüber, wie vieles sich durch die Corona-Pandemie in die digitale Welt verlagert habe und „welche innovativen Ideen in kürzester Zeit an unseren Schulen umgesetzt wurden“ – auch für Netrace.

Netrace-Fragen Hätten Sie es gewusst? Eine der fünf Final-Fragen: Im selben Jahr, als Holstein Kiel im Finale der Deutschen Fußballmeisterschaft gegen Hertha BSC mit 5:4 unterlag, wurde in Deutschland eine Steuer eingeführt, deren Nachfolgerin bis heute häufig für Frust vor allem bei den Besitzern eines Nachfolgemodells der seinerzeit berühmten „Blechliesel“ sorgt. Wie lautet der Name des Gürtels, der (neben anderen Kriterien) dafür sorgte, dass dem im Februar des gesuchten Jahres entdeckten Himmelskörper 76 Jahre später sein bis dahin gültiger Status durch die Internationale Astronomische Union entzogen wurde? Wie hoch (genaue Zahl) war der Betrag der „Reichsfluchtsteuer“, die das Finanzamt von einem berühmten Nobelpreisträger, dessen Erkenntnisse und Theorien bis heute einen gewaltigen Einfluss auf die Physik und Astronomie ausüben, einforderte, als dieser vier Jahre nach dem eingangs gesuchten Jahr vom Deutschen Reich ausgebürgert wurde? Welches Organ entfernte ein Pathologe unerlaubt nach dem Tod des gesuchten Nobelpreisträgers aus dessen Leichnam? Welche beiden Dinge „überfielen“ den Komponisten, der auf den Tag genau 48 Jahre nach der Ausbürgerung des gesuchten Nobelpreisträgers starb, nach eigener Aussage, als er in einem Antiquariatskatalog die Texte entdeckte, zu denen er die Musik schrieb, die von da an als die „Lieder von Beuren“ in die Musikgeschichte eingingen? Und in welcher Stadt wurde eigentlich die weltweit erste Stelle eingerichtet, deren Nachfolge-Einrichtungen auch heute noch die Fahrer einer „Blechliesel“ nutzen, wenn diese leer ist und wo sie sich nicht selten auch über die eingangs gesuchte Steuer ärgern, obwohl diese Einrichtungen heute ganz anders aussehen? (ANTWORTEN AM ENDE DES ARTIKELS)

Das komplette Preisverleihungs-Video finden Sie hier. Dort gibt es auch weitere Informationen zu dem Wettbewerb, der sich an alle Klassen der Jahrgangsstufen 5 bis 13 aus Kiel und der Region richtet. Eingeladen sind Teams, Kurse und Klassen aller Schulformen. Die 7. Netrace-Runde startet im Februar 2021.