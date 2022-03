Kiel/Bordesholm

Sie heißen „Möhren-Twister“, „Internet-Rambos“ oder auch „Die hotten Nudeln“ – kreativ sind die Teams, die bei der Internetrallye Netrace an den Start gegangen sind. Und sie sind heiß auf die vielen kniffligen Fragen.

In vier Runden müssen die Schüler-Teams ihre Recherche-Kompetenzen im Internet unter Beweis stellen, seriöse Websites von weniger seriösen unterscheiden und Fake-News erkennen. Nur wer gründlich und solide im Netz wühlt, aufmerksam liest und klug kombiniert, kann die Fragen richtig beantworten.

Hebbelschüler haben Netrace-Erfahrung

Nina Baudhuin ist Lehrerin an der Hebbelschule in Kiel. Ihre zwei Teams „Die jungen Reporter“ (Klasse zehn) und „4 4 the win“ (Klasse elf) kennen Netrace bereits und nehmen ihr Wissen in den aktuellen Wettbewerb mit. „Wir wollen weiter kommen als das letzte Mal, eine bessere Strategie aufstellen, uns definitiv durch die Fragen mehr Wissen aneignen und einfach den Wow-Effekt von diesem ganzen Projekt wieder erleben“, sagt Torben von den „jungen Reportern“. Teamkollege Julius ergänzt: „Außerdem kennen wir jetzt ein paar Tricks zum effizienteren Lösen der Fragen. Natürlich werden wir versuchen, noch schneller und genauer zu sein und, wenn es gut läuft, an der Finalrunde teilzunehmen.“

Die zwei Teams der Hebbelschule Kiel wollen den Sieg: links am Tisch das Team „Die jungen Reporter“ mit (von links) Julius Dirksen, Torben Iwersen, Paul Evers und Lehrerin Nina Baudhuin. Rechts am Tisch sitzt das Team „4 4 the win“ mit (von hinten links) Roman Mihajlovic, Florian Rosenstein, Magnus Steinbömer und Piet Lüthe. Quelle: Nina Baudhuin

Auch das Team „4 4 the win“, im Vorjahr auf Platz vier gelandet, wollte unbedingt wieder an Netrace teilnehmen. Die Erwartungen seien diesmal natürlich höher, berichten die Jugendlichen, weil sich 2021 gezeigt habe, dass der Sieg in Reichweite ist. Diesmal wollen die vier Elftklässler unbedingt eine noch höhere Platzierung erreichen.

Das ist Netrace 2022 in Zahlen Bei Netrace teilnehmen können die Klassen fünf bis 13 aller Schulformen. In diesem Jahr haben sich insgesamt 38 Schulen zwischen Bad Segeberg, Plön, Kiel und Rendsburg angemeldet. Das macht 57 teilnehmende Lehrerinnen und Lehrer sowie insgesamt 1513 Schülerinnen und Schüler, die ganze 204 Teams bilden. In vier Runden wird gespielt, pro Runde sind fünf Fragen zu beantworten – also insgesamt 20 richtige Antworten mit Angabe der seriösen Quellen herauszufinden. Das Siegerteam gewinnt 1000 Euro. Insgesamt werden zehn Preise im Gesamtwert von rund 5000 Euro vergeben. 129 Teams haben die Fragen der ersten Vorrunde beantwortet. Ein Team hat es geschafft, alle Fragen richtig zu beantworten und liegt damit derzeit ganz vorne: „Die Savants“ aus der Klasse 9a am Hans-Geiger-Gymnasium in Kiel. Am heutigen Dienstag startet die zweite Vorrunde. Die Hauptrunde beginnt am 19. April mit den jeweils drei besten Teams pro Schule. Ab dem 10. Mai geht es im Finale um den Sieg. Dafür qualifiziert sich nur das jeweils beste Team einer Schule. Netrace ist ein Projekt von Kieler Nachrichten und Segeberger Zeitung mit der Förde Sparkasse und dem medienpädagogischen Institut Promedia Maassen.

Um die beste Platzierung konkurriert die Klasse 8d von der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm. Für Lehrer Marvin Krüger ist Teamwork ein Kernaspekt des Projekts. Er nehme verstärkt wahr, dass den Jugendlichen das kooperative Arbeiten im Team schwer falle, schildert Krüger. Er führt das auf die Einschränkungen in der Corona-Pandemie zurück. „Es wäre toll, wenn das gemeinsame Ziel, beim Netrace möglichst viele Punkte zu bekommen, hilft, um wieder zu größeren Gruppen zusammenzuwachsen und zu merken, dass Teamwork viel schneller und zuverlässiger zum Ziel führt.“

Netrace-Neulinge sind nicht weniger stark

Die Bordesholmer Teams „Killer Bunnies“ und „11 Nuggets“ sind zwar Netrace-Neulinge, dabei aber nicht weniger stark. Sie setzen auf Strategie und den Spaß-Faktor:

„Ich finde es cool, im Internet herumzuforschen. Bei den komplizierten Fragen war es spannend, wie viele Informationen man erst mal herausfinden muss, um die Lösung zu bekommen“, erzählt Hedy, Teamchefin der „11 Nuggets“. „Wir haben in unserem Team die Aufgaben verteilt. So war die erste Runde gar nicht schwer, ich konnte mich auf eine Frage konzentrieren.“

Schülerinnen wollen Teil des Preisgelds spenden

Der 8b gefällt die Abwechslung vom Unterricht. „Normalerweise bekommt man solche Aufträge nicht“, sagt Julius. „Tolle Idee, dass man das mal mit den ganzen Klassen macht. Ich bin gespannt, welches Team von uns am Ende weiterkommt und vielleicht sogar gewinnt.“ Felina und Mathilda wünschen sich, falls die Klasse einen Preis bekommt, einen Teil des Geldes für soziale Zwecke zu spenden.

Die Aussicht auf einen der Preise sei für die Klasse ein großer Ansporn, berichtet der Lehrer. Vor einigen Jahren habe ein Team der Schule den Hauptpreis abgeräumt. „Das hat schon Eindruck gemacht und gezeigt, dass es durchaus möglich ist, hier zu gewinnen.“