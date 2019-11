Start für die digitale Schüler-Rallye

Kiel/Bad Segeberg

Das Internet ist vor wenigen Tagen 50 Jahre alt geworden. Am 29. Oktober 1969 sendete ein Rechner an der University of California in Los Angeles eine Nachricht an einen Computer in Stanford. Es war das erste Mal, dass eine Botschaft in Form kleiner Datenpakete durch das sogenannte Netz - auf Englisch „net“ - geschickt wurde.

Auch das Projekt „ Netrace“, ein digitaler Wettbewerb für Schüler, feierte in diesem Jahr ein kleines Jubiläum. Fünf Mal haben die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung gemeinsam mit der Förde Sparkasse den Wettstreit bereits organisiert. Die Anmeldungen für die nächste Runde laufen schon.

Zur Beantwortung der Quiz-Fragen ist Recherchetalent gefordert

Bei Netrace geht es darum, in vier Spielrunden Fragen mit Hilfe des Webs zu beantworten. Die Fragen sind extra so gestellt, dass sie nicht mit einem Klick ergoogelt werden können. Es sind viel mehr Recherchetalent und Gehirnschmalz gefragt. Verschiedenen Teams treten gegeneinander an. Wenn die Quiz-Fragen zu einer bestimmten Uhrzeit auf der Netrace-Website freigeschaltet werden, haben die Teams mehrere Tage Zeit, ihre Antworten hochzuladen. Nach der Finalrunde werden die zehn besten Teams in feierlichem Rahmen ausgezeichnet und können sich auf eine Finanzspritze für die Klassenkasse freuen. Ein Team kann im Übrigen aus einer ganzen Klasse oder aus kleineren Gruppen bestehen.

Zum Knobeln: Die Netrace-Beispielfragen aus der Finalrunde 2018 1. Mit welchen beiden Buslinien ist laut offizieller Internetpräsenz ein berühmtes Bauwerk zu erreichen, das unter anderem ein Restaurant beherbergt, das nach einem Schriftsteller benannt ist, in dessen sechstem Roman eine Hauptfigur vorkommt, die ein Gefährt besitzt, das nach einem Meereslebewesen mit einer spiralförmigen Außenschale benannt ist? 2. Vor 70 Jahren gründete ein Österreicher eine Organisation, die damals Kinder versorgen sollte, die durch den Zweiten Weltkrieg zu Waisen geworden waren und heute zu einer weltweit tätigen Organisation angewachsen ist, die Kindern ein sicheres zu Hause bieten will. Welchen Namen hatte das erste Haus im ersten von dieser Organisation gebauten Dorf? Hinweis: Die Lösungen finden Sie am Ende des Artikels.

Seit dem Projektstart von Netrace im Jahr 2015 haben bereits 6500 Schülerinnen und Schüler an der digitalen Rallye teilgenommen. Mitmachen können die 5. bis 13. Klassen aller Schulformen aus dem Verbreitungsgebiet von KN und SZ. Die Schirmherrschaft von Netrace 2020 übernimmt erneut Landesbildungsministerin Karin Prien.

Netrace als Mittel zur Identifikation unseriöser Quellen

Sven Thode, Lehrer an der Plöner Schule am Schiffsthal, ist mit seinen Schülern schon mehrere Male bei Netrace an den Start gegangen. Er schätzt an dem Projekt, dass es ein wertvolles Mittel ist, um die Schülerinnen und Schüler dazu zu befähigen, seriöse sowie unseriöse Quellen im Internet zu erkennen. „Außerdem macht es allen riesigen Spaß, zusammen als Team an den Aufgaben zu knobeln.“

Lehrer können ihre Teams noch bis zum 15. November für Netrace 2020 anmelden. Weitere Infos erfolgen dann per Mail. Für die Schüler gibt es dazu ein Handout mit allen Terminen, Spielregeln und jeder Menge Tipps zum erfolgreichen Lösen der Fragen.

Das waren die Gewinner von Netrace 2018.

Mehr aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.