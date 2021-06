Netzwerk für Schwarzarbeit in SH zerschlagen: Polizei durchsucht Objekte und pfändet Wertgegenstände

Kiel

Zollbeamte haben am Mittwoch ein Schwarzarbeits-Netzwerk mehrerer Dienstleistungsfirmen aus Schleswig-Holstein zerschlagen. Auf Antrag der Lübecker Staatsanwaltschaft durchsuchten knapp 800 Einsatzkräfte rund 50 Geschäftsräume und Wohnungen von 13 Hauptbeschuldigten in sechs Bundesländern, wie das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch mitteilte. Das Amtsgericht Lübeck ordnete Vermögensarreste in Höhe von insgesamt knapp 2,3 Millionen Euro an. Beispielsweise wurden fünf Autos und ein Grundstück gepfändet. Vorausgegangen waren langjährige Ermittlungen.

Den elf Männern und zwei Frauen im Alter von 31 bis 46 Jahren wird vorgeworfen, seit 2015 gewerbsmäßig eine Vielzahl Osteuropäer illegal nach Deutschland eingeschleust und sie hier ohne erforderliche Aufenthaltstitel als Lagerarbeiter beschäftigt zu haben. Teilweise sollen sie die Arbeiter mit gefälschten Dokumenten ausgestattet und als vermeintliche EU-Bürger in Zeitarbeitsfirmen beschäftigt haben. Dies wiederum sollen sie mutmaßlich gar nicht oder nicht in vollem Umfang angemeldet und dadurch Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer in Millionenhöhe vorenthalten haben.

Bis zu 500 Euro für das tägliche Leben vom Lohn abgezogen

Für Vermittlung, Arbeitskleidung oder eine spartanische Sammelunterkunft und täglichen Transport zum Einsatzort seien den Menschen oft zwischen 300 und und 500 Euro monatlich vom Lohn abgezogen worden, sagte der Leiter des Hauptzollamtes Kiel, Robert Dütsch. „Da reduziert sich der tatsächlich gezahlte Nettostundenlohn schnell auf maximal fünf Euro pro Stunde.“

Insgesamt wurden nach Angaben des Hauptzollamtes 116 Personen festgestellt, die sich im Zusammenhang mit diesem Netzwerk illegal im Bundesgebiet aufhalten. Erste Zeugen und Beschuldigte seien bereits vernommen worden.

Zahlreiche Computer und Mobiltelefone sichergestellt

Bei der Aktion am Mittwoch wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt, darunter Computer und Mobiltelefone. Experten für Digitale Forensik sollen die Geräte auswerten. Die Einsatzschwerpunkte der Durchsuchungen lagen in Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg.

Von RND/dpa