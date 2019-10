Pflegelotsen für die Mitarbeiter

Kiel

Ein Oberschenkelhalsbruch, ein Schlaganfall, eine fortgeschrittene Demenz – das sind klassische Situationen, in denen alte Menschen nicht mehr allein zurechtkommen, in denen sie Unterstützung im Alltag, Betreuung, oft auch Pflege benötigen.

Sie selbst sind mit der Organisation überfordert. Doch auch die Angehörigen, Nachbarn, Freunde versuchen meist, irgendwie allein mit Bordmitteln über die Runden zu kommen.

Schleswig-Holsteiner pflegen viel

Die Bereitschaft in Schleswig-Holstein ist groß: 85 Prozent können sich vorstellen, ihre Eltern oder den Lebenspartner mehrere Stunden pro Woche zu pflegen. Das geht aus der Forsa-Umfrage "Meinungspuls Pflege" der Techniker Krankenkasse (TK) hervor.

Fast 60 Prozent der Pflegebedürftigen werden in Schleswig-Holstein zu Hause gepflegt, mehr als zwei Drittel davon ausschließlich von ihren Angehörigen oder nahestehenden Personen. Nur knapp ein Drittel wird in Pflegeeinrichtungen betreut – auch wegen der massiv gestiegenen Kosten. „Ohne Angehörige wäre die Pflege nicht leistbar“, betont AOK-Vorstandschef Tom Ackermann.

Überfordert und ausgebrannt durch Pflege

Doch oft überfordern sich die Angehörigen. Dabei gibt es viele Hilfen und Unterstützungsangebote. Doch die Beantragung von Pflegegrad, Hilfsmitteln und die Organisation des Alltags lassen kaum Zeit, sich durch den Pflegedschungel zu arbeiten und die passende Entlastung zu finden. Die Folgen spüren auch die Betriebe im Land.

Pflegende Angehörige sind ausgebrannt, erholen sich in den Ferien nicht mehr. Fast zwei Drittel der Beschäftigten mit einem pflegebedürftigen Angehörigen leiden unter dieser Doppelbelastung und stoßen an ihre Belastungsgrenze. In vielen Fällen kommt es dann zu krankheitsbedingten Fehltagen, Arbeitszeiten werden reduziert oder der Job wird sogar aufgegeben.

Unternehmensverband setzt auf Pflegelotsen

Der Unternehmensverband Nord (UV Nord), die AOK Nordwest, der Verband der Ersatzkassen ( vdek) und das Kieler Sozialministerium haben deshalb das Projekt ‚Betriebliche Pflegelotsen‘ aus der Taufe gehoben. Mitarbeiter in Unternehmen sollen zu Pflegelotsen geschult werden und dann den betroffenen Kollegen kompetent informieren und Wege durch den Pflegedschungel aufzeigen.

„Pflegelotsen können niedrigschwellig und direkt im Betrieb pflegenden Angehörigen helfen, konkrete Unterstützung und Rat zu finden. Damit können sie eine wertvolle Brücke zu professioneller Hilfe schlagen“, erklärt Gesundheitsminister Heiner Garg ( FDP).

Hilfe von Kollege zu Kollege

Und Sebastian Schulze, Geschäftsführer vom UV Nord, ist sicher, dass der Weg über Kollegen der richtige ist. „ Pflege ist immer noch ein Tabuthema. Viele Beschäftigte haben eine Hemmschwelle, von sich aus auf Vorgesetzte oder eine Beratungsstelle zuzugehen. Sie sehen es selbst als Schwäche an, sich einzugestehen, dass die Doppelbelastung von Beruf und Pflege sie überfordert.“

Die Pflegelotsen sollen dabei aber keinesfalls die Aufgaben der Pflegeberatung übernehmen. „Sie sollen vielmehr so früh wie möglich an die richtigen Stellen lotsen“, betont vdek-Leiter Armin Tank. Ziel sei es, die Doppelbelastung durch Berufstätigkeit und Pflegeverantwortung zu verringern, erklärt Frank-Olaf Kassau von der AOK Nordwest.

Die ersten betrieblichen Pflegelotsen im Land werden jetzt geschult: am Mittwoch, 6. November, von 10 bis 16 Uhr bei der AOK in Kiel, Edisonstr. 70. Betriebe können Mitarbeiter für diese und weitere kostenlose Schulungen bei Laura Tanck von UV Nord anmelden: Telefon 04331-142046, E-Mail tanck@uvnord.de

