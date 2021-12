Die Erneuerung der Flotte der Bundespolizei geht in die nächste Phase. Am Donnerstag wurde mit der „BP 84“ das vierte Schiff der neuen „Potsdam“-Klasse durch den Nord-Ostsee-Kanal geschleppt. Die Fassmer Werft in Berne an der Weser wird den Neubau bis 2023 fertigstellen.