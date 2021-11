Seit Mittwoch greift unter anderem am Arbeitsplatz die 3G-Regelung – und die Schnelltest-Stationen in Kiel und im Umland spüren die Auswirkungen deutlich. Ihre Teams würden überlaufen, berichten Betreiber. Laut Gesundheitsministerium stehen viele neue Teststationen bereits in den Startlöchern.