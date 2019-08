Urlauber und Sylt-Pendler müssen sich auf Behinderungen einstellen. Auf der Marschbahn sollen zwischen Bredstedt und Stedesand (beides Kreis Nordfriesland) ab Ende August insgesamt 6700 Meter Gleise erneuert werden. Am Mittwoch will die Bahn in Husum Details zu den einzelnen Maßnahmen vorstellen.