Kiel

In Schleswig-Holstein wird ab 20. September vieles anders. Die Landesregierung verweist auf die weit fortgeschrittene Impfkampagne, ein stabiles Infektionsgeschehen und eine geringe Auslastung der Intensivbetten in den Kliniken – und will Menschen, die geimpft, genesen oder negativ getestet sind, in geschützten Bereichen die alten Freiheiten zurückgeben. Zwar wird weiterhin ausdrücklich empfohlen, medizinische Masken zu tragen – eine Pflicht besteht dort künftig aber nicht mehr.

Generell gilt folgende Faustregel: Sobald die Veranstalter den Einlass kontrollieren und sicherstellen, dass nur die drei genannten Gruppen Zugang bekommen, können jenseits der Sperre die Mund-Nasen-Bedeckungen abgenommen werden. Wo die neue Regelung gilt? Hier ein Überblick.

Restaurants und Kneipen

Zugang zu Innenräumen haben nur die drei genannten Gruppen. Im Gegenzug entfällt die Maskenpflicht.

Museen und Ausstellungen

Auch hier wird nach der 3G-Regel kontrolliert, ob die Besucherinnen und Besucher geimpft, genesen oder getestet sind. Keine Maskenpflicht.

Maskenpflicht in Friseur- und Massagesalons

Keine Maskenpflicht nach der Zugangskontrolle.

Fitnessstudios und Schwimmbäder

Keine Maskenpflicht. Die Betreiber müssen den Einlass kontrollieren und ein Hygienekonzept nachweisen.

Reisebusse

Keine Maskenpflicht nach Zugangskontrolle.

Maskenpflicht auf den Wochenmärkten

Da sie außerhalb geschlossener Räume stattfinden, besteht keine Maskenpflicht.

Flohmärkte

Bisher galt bei Veranstaltungen mit Marktcharakter in Innenräumen die Maskenpflicht. Sie entfällt ab dem 20. September 2021.

Parkplätze

Die Maskenpflicht besteht auf Parkplätzen in Schleswig-Holstein schon länger nicht mehr.

Kinos und Theater

Hinter dem Eingang entfallen sämtliche Einschränkungen. Die Säle können wieder voll ausgelastet werden, eine Maskenpflicht besteht nicht – auch nicht am Sitzplatz.

Maskenpflicht auf Sportveranstaltungen

Es gibt keine Obergrenzen mehr, da die Zugänge kontrolliert werden. Keine Maskenpflicht. Soweit Gedränge nicht zu vermeiden ist, empfiehlt das Gesundheitsministerium, dennoch eine Maske aufzusetzen.

Diskotheken und Clubs

Voraussetzung für den normalen Betrieb sind ein Hygienekonzept und ein leistungsstarkes Belüftungssystem. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss beim Einlass ein maximal sechs Stunden altes negatives Testergebnis vorlegen. Dazu reicht ein Antigen-Schnelltest. Keine Maskenpflicht – auch nicht auf der Tanzfläche.

Öffentlicher Nahverkehr

In Bussen und Bahnen gilt weiterhin die Maskenpflicht, weil hier keine Einlasskontrollen stattfinden. Auch auf Fähren bleibt alles beim Alten: In Innenräumen ist die Maske zu tragen; wer sich draußen lieber den Wind um die Nase wehen lässt, darf sie absetzen.

Einzelhandel

Auch in den Geschäften müssen weiterhin Masken getragen werden. Die 3G-Regelung greift nicht, der Zugang wird nicht eigens beschränkt.

Pflegeeinrichtungen

Die Bewohnerinnen und Bewohner zählen zu den besonders vulnerablen Gruppen. Es gilt deshalb nicht nur die 3G-Regel, sondern auch weiterhin eine Maskenpflicht auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen.

Krankenhäuser

Die Kliniken erstellen Hygienepläne. Grundsätzlich sind Masken zu tragen.

Maskenpflicht an Schulen

An den Schulen greifen vorerst bis Ende Oktober die alten Bestimmungen: Bei schulischen Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Schulgeländes ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Das gilt in allen Schulen in Schleswig-Holstein und für alle Personen in Schulen. Schulische Veranstaltungen sind zum Beispiel auch alle Konferenzen und alle Elterngespräche. Die Maske muss ebenso aufsetzen, wer ein Zeugnis oder Arbeitsmaterial abholt. Im Sportunterricht oder in Prüfungssituationen bestehen Ausnahmen von der Maskenpflicht.

Kindergärten

Es bleibt wie bisher: Personal, Besucherinnen und Besucher müssen im Innenbereich Maske tragen. Die Kinder nicht. Situationsbedingt können die Betreuungskräfte ihre Maske abnehmen – zum Beispiel, wenn ein Kind getröstet werden muss.