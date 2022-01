Kiel

Seit Mittwoch gelten in Schleswig-Holstein strengere Corona-Regeln in Gaststätten, beim Sport oder für Veranstaltungen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Ich möchte mich mit Freunden in der Kneipe treffen, um in meinen Geburtstag reinzufeiern. Was müssen wir beachten?

In der Gastronomie gilt in Schleswig-Holstein jetzt die 2G-Plus-Regel. Das heißt, es dürfen nur noch Geimpfte und Genesene bewirtet werden, die auch ein negatives Testergebnis mitbringen. Wer schon geboostert ist, braucht keinen zusätzlichen Test. Mit dem Anstoßen auf den Geburtstag um Mitternacht wird es im Restaurant oder in der Kneipe allerdings wegen der neuen Sperrstunde nichts. Gaststätten müssen zwischen 23 und 5 Uhr schließen. Diskotheken müssen ab 12. Januar ganz schließen und Tanzveranstaltungen sind verboten.

Wie ist das mit einem Familienfest in einem Restaurant – wie viele Leute darf ich einladen?

Für Veranstaltungen zu privaten Zwecken – wie eine Geburtstagsfeier oder ein gemeinsames Essen nach der Hochzeit – gelten jetzt nicht nur zu Hause, sondern auch in Restaurant die allgemeinen Kontaktbeschränkungen. Das heißt: Es dürfen nicht mehr als zehn Personen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren werden nicht mitgezählt.

Mein Fitnessstudio verlangt einen Test von mir, obwohl ich schon zweimal geimpft bin. Ist das okay?

Ja. Generell gilt beim Sport in Innenräumen seit 12. Januar für Personen ab 18 Jahren die 2G-Plus-Regel. Das ist auch für den Besuch in der Sauna oder im Dampfbad so. Nur Erwachsene, die schon eine Auffrischungsimpfung bekommen haben, dürfen ohne Test ins Fitnessstudio. Bei Jugendlichen, die noch nicht volljährig sind, reicht ein aktuelles Schnelltestergebnis oder die Bescheinigung aus der Schule, dass sie dort regelmäßig getestet werden. Wollen Vorschulkinder in eine Sporthalle dürfen sie das weiterhin auch ohne vorherigen Test.

Wann gelten Personen, die mit Johnson & Johnson geschützt wurden, als geboostert?

Für Personen, die mit Astrazeneca, Biontech und Moderna geschützt wurden, ist die Gleichung einfach: Die zwei ersten Spritzen waren die Grundimmunisierung, die dritte die Auffrischung. Sie sind nach der geltenden Schutzmaßnahmen-Ausnahmeverordnung des Bundes also danach geboostert.

Wer bei der ersten Impfung allerdings das Vakzin von Johnson & Johnson erhalten hat, galt schon nach einer Dosis als vollständig geimpft. Weil die Wirkung sich nicht als ausreichend entpuppte, empfahl die Ständige Impfkommission zur Optimierung eine weitere Spritze mit einem mRNA-Impfstoff zur Komplettierung der Grundimmunisierung. Eine Auffrischung soll dann noch mal drei Monate später erfolgen.

Laut Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerium ist es nun rein rechtlich so, dass mit Johnson & Johnson Geschützte aktuell noch nach einer zusätzlichen Spritze als geboostert gelten. Das widerspricht jedoch der medizinischen Einschätzung. Zum Wochenende, wenn der Bund voraussichtlich seine Verordnung an die Stiko-Empfehlung anpasst, könnte sich das ändern.

Wo gilt die 2G-Plus-Regel noch?

Sie kommt auch bei körpernahen Dienstleistungen zum Tragen, bei denen für die Kundinnen und Kunden kein Tragen einer Maske möglich ist. Das ist zum Beispiel bei der Kosmetikerin je nach Behandlung der Fall. Beim Friseur bleibt es bei 3G – dort dürfen Geimpfte, Genesene und Getestete zum Haareschneiden kommen.

Wer Verwandte im Krankenhaus oder im Pflegeheim besuchen möchte, muss sich ebenfalls als Geimpfter und Genesener auch vorher testen lassen. Hier gibt es auch keine Ausnahme von der Pflicht für Geboosterte.

Vulnerable Gruppen sollen stärker geschützt werden. Wie oft muss sich das Personal in Seniorenheimen testen lassen?

Ungeimpfte Mitarbeiter müssen sich ohnehin täglich testen lassen. Ab 17. Januar müssen Genesene und Geimpfte, die in Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe arbeiten, einmal mehr pro Woche zum Abstrich. Statt bislang zwei sind nun drei Tests verpflichtend. Das betrifft auch ambulante Pflegedienste. Geboosterte sind davon nicht befreit.

Die Regierung hat neue Quarantäneregeln angekündigt, ab wann ändert sich etwas?

Die Bundesregierung will künftig unabhängig von der Virusvariante den Zeitraum der Quarantäne auf zehn Tage festlegen, mit einer Möglichkeit zum Freitesten nach sieben Tagen. Geboosterte sollen von einer Quarantäne als Kontaktperson von Infizierten ausgenommen sein. Die Verordnung soll am Donnerstag in den Bundestag kommen, am Freitag soll sich der Bundesrat damit befassen. In Kraft treten soll sie am Sonnabend.

Lesen Sie hier die aktuell gültigen Quarantäne-Regeln.