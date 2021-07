Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein stieg binnen einer Woche von 4,1 auf 8,8. Wirken sich die vielen Ansteckungen auf die neue Landesverordnung aus? Und wie ist der Fortschritt beim Impfen? Darüber will Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Nachmittag informieren.