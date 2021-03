Kiel

Ein Überblick über die Änderungen des Landes.

Besuche in Pflegeeinrichtungen

Die bisherige Begrenzung auf zwei feste Personen zum persönlichen Besuch in Altenheimen ist aufgehoben. Außerdem dürfen Gemeinschaftsräumen künftig für wohnbereichsübergreifende Gruppenangebote und Gemeinschaftsveranstaltungen genutzt werden. Als Grund für die Lockerungen nennt das Land die in den Heimen abgeschlossenen Impfkampagne. Besucherinnen und Besucher, die bereits länger als zwei Wochen komplett geimpft sind, müssen sich nicht mehr testen lassen sind von der allgemeinen Testpflicht ausgenommen.

Einrichtungen der Eingliederungshilfe

Besonders vulnerable Personen, die keinen hinreichenden Impfschutz gegen eine Corona-Infektion haben, dürfen weiterhin jeweils nur von zwei verschiedenen Personen persönlichen Besuch erhalten.

Kinderschwimmen kann erlaubt werden

Beim zulässigen Kindersport ist nun eine Anleitung von bis zu zwei Übungsleiterinnen oder Übungsleitern möglich. Zudem können die zuständigen Gesundheitsämter die Öffnung von Bädern für Gruppenschwimmkurse für Kinder (bis 14 Jahre) erlauben.

Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

Die bisherige Anzeigepflicht von rituellen Veranstaltungen mit mehr als zehn Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der zuständigen Behörde entfällt. Gemeindegesang ist im Freien und mit qualifizierter Mund-Nasen-Bedeckung möglich.

Außerschulische Bildungsangebote

Jagdausbildung und Prüfung sowie die studienvorbereitende Ausbildung an Musikschulen sind unter Auflagen möglich.

Beherbergungen auf See

Das Land erlaubt die Übernachtung bei der Überführung und Herstellung der Seetüchtigkeit eines Bootes auf diesem.

Außerdem dürfen die Strandkorbvermietungen ab Montag wieder öffnen.

Neue Quarantäneverordnung ab Montag

Die Landesregierung hat außerdem eine Neufassung der Quarantäne-Verordnung beschlossen, insbesondere wurden Angleichungen an die Musterquarantäneverordnung des Bundes vorgenommen. So sind Einreisende zur zehntägigen Absonderung verpflichtet, falls sie sich in den zehn Tagen vor Einreise in einem Risikogebiet oder Hochinzidenzgebiet aufgehalten haben sollten. Für Einreisende, die sich in Virusvariantengebieten aufgehalten haben, gilt weiterhin eine 14-tägige Absonderungspflicht. Grenzpendler und Grenzgänger sind davon nicht betroffen, ebenso wenig Personen, die sich unter bestimmten Bedingungen in eine so genannte Arbeitsquarantäne begeben.