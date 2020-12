In Schleswig-Holstein darf ab Freitag landesweit kein Alkohol mehr in der Öffentlichkeit ausgeschenkt und getrunken werden. Dies sieht ein Erlass der Landesregierung vor. Um die Corona-Infektionen weiter einzudämmen, gelten von nun an auch neue Regeln, falls eine Inzidenz von 70 überschritten wird.