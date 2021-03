Kiel

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die umstrittene Osterruhe-Regelung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie überraschend wieder gekippt und sich bei den Bürgern entschuldigt. Der gesamte Vorgang habe zusätzliche Verunsicherung ausgelöst, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Berlin. Diese Wende hat auch Auswirkungen auf die Corona-Regeln ab dem 29. März in Schleswig-Holstein.

Kann man an Ostern nun doch einkaufen?

Die Geschäfte öffnen am Gründonnerstag und Ostersonnabend regulär mit Corona-Einschränkungen, weil die angedachte Feiertagsregelung nun nicht mehr greift. Am Sonnabend des Osterwochenendes sind also nicht nur - wie zuletzt beschlossen - Lebensmittelgeschäfte erreichbar, sondern der gesamte Handel.

Auch Behörden sind nicht geschlossen, zumindest am Gründonnerstag. Arbeitnehmer müssen zum Dienst, sofern nicht anders mit dem Arbeitgeber vereinbart.

Welche Kontaktbeschränkungen gelten?

Derzeit dürfen sich höchstens zwei Haushalte mit zusammengezählt fünf Personen treffen. Das gilt sowohl im öffentlichen als auch im privaten Raum. Kinder unter 14 Jahren zählen nicht mit, müssen aber einem der beiden Haushalte angehören.

Paare - auch wenn sich nicht in einer Wohnung leben - zählen als ein Haushalt. Die Kontaktbeschränkungen sind auch zum Osterfest gültig. Die Landesregierung ruft jedoch dazu auf, die Kontakte in diesen Tagen möglichst gering zu halten.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ist Urlaub in Schleswig-Holstein möglich?

Nein, Reisen zu touristischen Zwecken sind untersagt. Es besteht ein Beherbergungsverbot unter anderem für Hotels, Ferienwohnungen und -häuser, Campingplätze und Pensionen.

Ausnahmen gelten für Dauercamper, sie werden mit Besitzern von Zweitwohnungen gleichgesetzt. Denn wer einen Zweitwohnsitz in Schleswig-Holstein hat, darf den auch nutzen.

Kann ich in Restaurants essen oder zumindest etwas zum Mitnehmen bestellen?

Die Gastronomie bleibt weiterhin geschlossen, Außer-Haus-Verkauf auf Bestellung ist aber nach wie vor möglich. Ob an Ostern auch etwa Kaffee oder Waffeln aus Buden heraus verkauft werden dürfen, werde vom Bund in einem Regelwerk geklärt, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Dienstag.

Für Außengastronomie gibt es eine Perspektive: In Gebieten mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von stabil unter 100 könne ab 12. April auch wieder draußen bewirtet werden, kündigte Günther zuletzt an. Das Alkoholverbot zwischen 21 und 6 Uhr werde zu dem Datum ebenfalls abgeschafft.

Welche Regeln gelten für Gottesdienste?

In Kirchen dürfen sich höchstens 50 Menschen versammeln, je nach Größe. Bei Veranstaltungen draußen sind es höchstens 100. Gemeinsames Singen ist nicht erlaubt.

Von der Politik war zuletzt gefordert worden, keine Präsenz-Gottesdienste zum Osterfest zu feiern. Darüber müssen die Kirchengemeinden aber noch für sich entscheiden.

Wird Unterricht und Kita-Betreuung weiter eingeschränkt?

Nein, die Regeln für Schulen und Kindergärten ändern sich nicht. Je nach Inzidenzen und Schulart findet Unterricht in den Schulen oder als Wechselmodell mit digitalen Hilfsmitteln statt. Auch die meisten Kitas sind im Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen.

Lesen Sie auch: Corona-Regeln - wie geht es ab 29. März in Schleswig-Holstein weiter?

In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über den Grenzen von 50 und 100 können in allen Bereichen andere Regeln gelten.