Ärger um Besuche im Pflegeheim

Schwedeneck

Auch andere Angehörige klagen, dass Pflegeheime nicht die Besucherregelungen umsetzen, die seit dem 15. Juni in Schleswig-Holstein gelten.

So berichtete ein alter Herr aus dem Kreis Segeberg verzweifelt: „Ich habe meine Frau seit zehn Wochen nur noch am Telefon gesprochen. Sie ist immer einsilbiger geworden, ich mache mir sehr große Sorgen. Ich kann nicht mehr. Warum lässt man mich jetzt nicht zu ihr? Das Land hat doch die Vorschriften gelockert.“

Besuche auf dem Zimmer können stattfinden

Tatsächlich galt bis zu dieser Woche ein Betretungsverbot für Heime. Ausnahmen waren zwar möglich, aber ein freiwilliges Angebot der Heime. „Auch im Heim meiner Frau gibt es seit ein paar Wochen ein Besucherzimmer mit Plexiglasscheibe. Aber meine Frau ist bettlägerig und konnte da gar nicht hin. Deshalb will ich unbedingt zu ihr. Sie wartet doch“, erzählt ihr Mann am Telefon.

Und die neuen Mindestvorgaben aus dem Sozialministerium sind eindeutig: „Als Alternative zu einem Besuchsraum können Besuche auch im Bewohnerzimmer unter Einhaltung der entsprechenden Schutzmaßnahmen stattfinden.“ In Doppelzimmern muss natürlich der Mitbewohner einverstanden sein. Doch die Frau des 81-Jährigen hat ein Einzelzimmer. Warum also wird ihm der Zutritt verweigert?

Heim rudert zurück

Auf Anfrage dieser Zeitung sagt eine Mitarbeiterin, man bräuchte noch etwas Zeit für ein neues Besuchskonzept. „Aber ich verspreche, dass der Ehemann noch heute zu seiner Frau kann.“ Das passiert dann auch am Dienstagnachmittag.

Doch bei der 79-Jährigen, die ihren Mann im Pflegeheim in Dänisch-Nienhof in der Gemeinde Schwedeneck auf dem Zimmer besuchen möchte, läuft es anders. „Bisher konnte ich ihn nur mit großen Abstand im Besucherraum oder vom Garten aus sehen. Weil ich natürlich eine Maske trage, war die Verständigung sehr mühsam. Deshalb habe ich mich auf die neue Regelung gefreut.“

Heime schieben Kreise vor

Doch am Montag sei ihr ein Besuch auf dem Zimmer verboten worden. Begründung: Es fehle noch die Vorgabe vom Kreis. Dort erklärt Martin Kruse jedoch, dass die Heimaufsicht bereits am 8. Juni die Handlungsempfehlungen des Landes an die Heime weitergeleitet habe. Und mehr Vorgaben bräuchten die Heime nicht.

Auch die Aussagen von zwei anderen Heimen halten der Prüfung nicht stand. Dort hatte man Angehörigen in dieser Woche verweigert, Bewohner zum gemeinsamen Spaziergang abzuholen. Begründung: Der Kreis müsse erst das neue Besucherkonzept genehmigen. Kruse stellt klar: Die Heime müssen die Besucherkonzepte weder vorlegen noch genehmigen lassen.

Zutritt zum Zimmer - aber nur allein

Gestern nun hatte sich die 79-Jährige erneut im Heim in Dänisch-Nienhof angemeldet – in der Hoffnung, nun mit ihrem Mann auf seinem Zimmer in Zweisamkeit Zeit verbringen zu können. Doch sie durfte nur allein aufs Zimmer. Immerhin konnte sie ihn am Ende im Garten kurz umarmen.

Dennoch versteht sie das nicht. Denn zuvor hatte der Regionaldirektor Jamal Bounour, der für die Dorea-Heime in Dänisch-Nienhof und Altenholz-Stift zuständig ist, gegenüber KN-online beteuert, dass man selbstverständlich alle Vorgaben des Landes einhalte. „Aber die Sache ist kompliziert, weil sich die Vorgaben so schnell ändern. Gerade werden neue Hygienepläne geschrieben und es dauert natürlich etwas, bis sie überall umgesetzt sind.“

Körperkontakt - besonders für Demenzkranke

Bei den Alloheim-Senioren-Residenzen heißt es, „ein kurzer Besuch auf dem Zimmer sowie ein kurzer Körperkontakt“ sei unter Einhaltung der Vorsichtsmaßnahmen „im Einzelfall“ möglich. Die Entscheidung liege aber bei der Heimleitung.

Und, so erklärt Pressesprecherin Alja-Claire Dufhues weiter, bei hohem Pflegegrad und Demenz seien besondere Vorsichtsmaßnahmen angebracht. Dabei hatte Sozialminister Heiner Garg ( FDP) die Lockerungen gerade auch damit begründet, dass Körperkontakt für Demenzkranke wieder ermöglicht werden soll.

Jezt im Fokus: Lebensqualität

Friedhelm Fiedler, Vizepräsident des Arbeitgeberverbands Pflege, hat dennoch Verständnis für die Heime. „Wir müssen sehr behutsam vorgehen. Die Besuchsregelungen dürfen nicht zum Spiel um Leben und Tod werden. Schließlich handelt es sich bei den Bewohnern um eine Hochrisikogruppe, und im Zweifel tragen die Heime die volle Verantwortung.“

Für Carola Neugebohren, Pflegefachkraft und ehrenamtlich im Vorstand der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein, müssen die neuen Regeln jedoch unverzüglich umgesetzt werden. „Der Fokus liegt jetzt auf Teilhabe und Lebensqualität und nicht mehr ausschließlich auf Sicherheit.“ Klar sei aber auch, dass die Besucherregelungen viel Aufwand erfordern. „Das ist extrem anstrengend für das Personal, das sich ohnehin immer am Rand der Kapazität bewegt.“ Neugebohren fordert daher – auch im Blick auf künftige Viruskrisen –, dass es Entlastung gibt, auch bei der Dokumentation. „Da brauchen wir kluge digitale Lösungen.“

