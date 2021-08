Kiel

 Trotz steigender Corona-Zahlen ist Urlaub in Dänemark ohne große Einschränkungen möglich. Nun gibt es für Einreisende aus dem Nachbarland sogar einige Lockerungen. Fragen und Antworten zu den neuen Bestimmungen, Maskenpflicht und Freizeit-Möglichkeiten in Dänemark.

Wie ist die Corona-Lage aktuell in Dänemark?

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Dänemark liegt bei 107,7 und ist damit deutlich höher als in Deutschland (17,9). 72,75 Prozent aller Dänen haben ihre erste Impfung erhalten, 55,49 Prozent sind zweifach geimpft.

Trotz hoher Inzidenz: Welche Lockerungen plant Dänemark?

Zum 1. September treten in Dänemark viele Lockerungen in Kraft. Das betrifft besonders Partys, Diskotheken und die Gastronomie. Dann darf auch nachts wieder Alkohol verkauft werden, Clubs öffnen wieder.

Ein Impfnachweis oder ein negativer Test muss bei Veranstaltung, Festivals oder Restaurant-Besuchen nicht mehr vorgezeigt werden. Nach aktuellem Stand können auch deutsche Urlauber von den Lockerungen profitieren. Einschränkungen für Einreisende sind nicht vorgesehen.

Welche Regeln gelten bei der Einreise nach Dänemark?

Dänemark hat ein Ampelsystem eingeführt und nimmt wöchentlich für Länder und Regionen eine differenzierte Risikobewertung in die Kategorien „grün“, „gelb“, „orange“ und „rot“ vor. Deutschland ist aktuell als „grün“ eingestuft. Somit dürfen Urlauber mit Wohnsitz in Deutschland ohne Nachweis eines wichtigen Grundes einreisen.

Einreisende müssen grundsätzlich einen negativen Covid-19-Test vorweisen. Ein PCR-Test darf dabei nicht älter als 72 und ein Antigentest nicht älter als 48 Stunden sein. Für Einwohner aus Schleswig-Holsteins gilt eine Sonderregelung, hier genügt das negative Ergebnis eines Covid-19-Tests, der maximal 72 Stunden vor der Einreise vorgenommen wurde. Wer aus einem „grünen“ Land einreist, muss nach der Einreise keinen zweiten Test mehr machen.

Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte. Wer von einer Corona-Infektion genesen ist und ein entsprechendes Testergebnis hat, das vor der Einreise zwischen 14 Tagen und acht Monate alt ist, muss ebenfalls kein aktuell negatives Testergebnis vorlegen. Kinder unter 15 Jahren sind ebenfalls von einer Testpflicht befreit.

Für Einwohner aus Schleswig-Holsteins gilt eine Sonderregelung bei der Einreise, hier genügt das negative Ergebnis eines Covid-19-Tests, der maximal 72 Stunden vor der Einreise vorgenommen wurde. Ausgenommen von der Testpflicht sind vollständig Geimpfte. Quelle: Carsten Rehder

Wie wird die Einreise nach Dänemark kontrolliert?

Die Einreise über die deutsch-dänische Landgrenze ist an allen Grenzübergängen möglich. Auf beiden Landesseiten gibt es Stichprobenkontrollen. Wer die Corona-bedingten Einreisebestimmungen nicht erfüllt, kann an der Grenze zurückgewiesen werden.

Müssen Einreisende nach Dänemark in Quarantäne?

Nein. Für Personen mit Wohnsitz in einem als „grün“ oder „gelb“ eingestuften Land besteht keine Quarantäne-Pflicht.

Was gilt bei der Rückreise nach Deutschland?

Wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt bei der Rückkehr nach Deutschland ein negatives Testergebnis. Wer kurzer als 48 Stunden bleibt, kann mit dem negativen Test, der vor der Einreise durchgeführt wurde, auch wieder ausreisen.

Wer länger bleibt, muss sich vor der Rückkehr in Dänemark testen lassen. Da Dänemark weder Hochrisiko- noch Virusvariantengebieten ist, entfällt die Regelung, wonach Urlauber vor ihrer Reiserückkehr nach Deutschland die digitale Einreiseanmeldung ausfüllen müssen.

Gibt es in Dänemark eine Maskenpflicht?

Anders als in Deutschland ist in Dänemark die Maskenpflicht fast überall abgeschafft. Eine Mund-Nasen-Bedeckung oder ein Gesichtsvisier muss nur noch in Flughäfen sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, sobald der Sitzplatz verlassen wird. In Geschäften müssen keine Masken getragen werden.

Welche Regeln gelten in der Gastronomie?

Restaurants, Cafés und Bars sind geöffnet. Um die Innengastronomie von Restaurants, Cafés und Bars zu benutzen, benötigen Gäste ein negatives Testergebnis oder eine vollständige Impfung.

Das internationale Impfzertifikat über die Cov-Pass- oder die Corona-Warn-App wird akzeptiert. In der Außengastronomie ist kein Nachweis erforderlich. Für Cafés und Bars gilt ab Mitternacht eine Sperrstunde.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Haben Freizeiteinrichtungen geöffnet?

Museen, Freizeitparks, Theater, Kinos, Bibliotheken, Veranstaltungsorte, Zoos, Stadien und andere Sportstätten sind unter Beachtung von Infektionsschutzmaßnahmen geöffnet.

Bei Eintritt muss ein Corona-Pass oder ein negatives Testergebnis vorgelegt werden. Bei Veranstaltungen und Aktivitäten in geschlossenen Räumen gilt eine Grenze von maximal 250 Personen.