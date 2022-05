Lübeck

Mehr als zwei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie in Schleswig-Holstein wird in diesem Sommer erstmals systematisch untersucht, wie immun die Bevölkerung gegen das Virus ist. Dazu bereitet die Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am Campus Lübeck des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) eine großangelegte sogenannte Seroprävalenzstudie vor. Damit wollen die Forscher herausfinden, wie verbreitet Antikörper unter den Schleswig-Holsteinern inzwischen sind.

Die Ergebnisse können dazu beitragen, gezielter zu reagieren, sofern sich das Infektionsgeschehen später im Jahr erneut ausweitet. „Die Studie soll helfen, im Herbst mehr Klarheit zu haben“, so Klinikleiter und Initiator Prof. Jan Rupp, der auch dem Expertenrat der Landesregierung angehört. Dazu koordiniert er die Zusammenarbeit etlicher Wissenschaftler. Beteiligt sind auch das Institut für Sozialmedizin der Uni Lübeck, das Institut für Infektionsmedizin der Uni Kiel sowie das Lübecker Unternehmen Euroimmun.

Prof. Jan Rupp erhebt Antikörper-Konzentration der Schleswig-Holsteiner

Das Land bezuschusst das Vorhaben mit 350.000 Euro. „Trotz vorhandener Meldedaten zu Corona-Fallzahlen und Impfraten ist die Dunkelziffer hoch, das heißt, wie hoch der Anteil der Bevölkerung tatsächlich ist, der aufgrund von Impfungen oder Infektionen Antikörper gebildet und damit einen Schutz vor einem schweren Krankheitsverlauf aufgebaut hat, ist zurzeit nicht bekannt“, sagt David Ermes, Sprecher des Kieler Wissenschaftsministeriums.

„Um diese Fragen zu klären, soll im Rahmen der geplanten Studie in den nächsten Monaten der Anteil an Personen in Schleswig-Holstein ermittelt werden, die Antikörper gebildet haben – und wenn ja, in welcher Konzentration“, erklärt Ermes. Weitere Daten sollen Aufschluss über den Einfluss auf Bildung oder Konzentration der Antikörper geben. Dazu gehören etwa Alter, Vorerkrankungen, Wohnsituation, Land- oder Stadtbevölkerung, Impfschema und Impfzeitpunkt. „Damit wird eine umfassende und aktuelle wissenschaftliche Datenbasis in Schleswig-Holstein geschaffen.“

Dazu werden in den nächsten Wochen zwei Modellregionen ausgewählt, deren Einwohnermeldeämter eine repräsentative Stichprobe von jeweils rund 3500 zufällig ausgewählten Bürgerinnen und Bürgern liefern sollen. „So erhalten wir Adressen von Personen, die wir anschreiben und bitten, an der Studie teilzunehmen“, erklärt Jan Rupp.

Teilnehmer der Seroprävalenzstudie senden Fingerkuppenblut ein

Er rechnet im besten Fall mit einer Rücklaufquote von 60 bis 70 Prozent. Wer mitmacht, erhält einen Online-Fragebogen mit einigen prägnanten Fragen über den Impfstatus und bewusste oder möglicherweise unbewusste Infektionen. „Wir wollen schauen, wie viele Menschen in welcher Form auch immer mit Sars-Cov-2 Kontakt hatten und ob die Menschen Antikörper entwickeln gegen diesen Erreger“, so Rupp. Dazu erhalten die Teilnehmer ein Testkit zugeschickt, mit dem sie sich zu Hause per Lanzette etwas Fingerkuppenblut abnehmen und auf ein Filterpapier geben, das sie wieder zurücksenden. „Wie bei einer Blutzuckermessung“, so Rupp.

„Daraus können wir dann bestimmen, ob und in welcher Höhe Antikörper vorliegen.“ Erstmals soll das über alle Altersgruppen mit jeweils mehreren Hundert Teilnehmern erhoben werden. So erwartet Rupp auch Aufschluss über die Immunität von Kindern, woran sich wiederum Entscheidungen über das Für und Wider von Corona-Schutzmaßnahmen in Schulen und Kitas orientieren können. Zudem könnte die Studie zeigen, ob die Konzentration von Antikörpern in bestimmten höheren Altersgruppen so niedrig ist, dass zielgerichtet nur für diese Menschen eine vierte Impfung nötig wäre.

Welche Gruppen die vierte Impfung gegen Corona brauchen

„Das heißt noch nicht unmittelbar, dass auch gleich wieder ein schwerer Verlauf zu befürchten ist. Aber es könnte ein weiteres Puzzleteilchen sein, um zu erkennen, ob ein zweiter Booster – bei vielen Über-70-Jährigen dann schon der dritte Booster, also der fünfte Impftermin – notwendig ist, mit welcher Variante dann auch immer“, so Rupp.

Bei anderen Gruppen könnte die Studie ihm zufolge zeigen, dass stille Infektionen rein medizinisch akzeptiert werden können, weil dort „per se ein sehr geringes Risiko für einen schweren Verlauf“ besteht. Im Übergang von der Pandemie zur Endemie, in der die Schutzmaßnahmen wegfallen, „sollen die Ergebnisse auch dazu beitragen, auf die Unsicherheit in der Bevölkerung einzugehen“, so Rupp.

In etwa einem Monat sollen die Listen der Meldeämter vorliegen, woraufhin die potenziellen Teilnehmer angeschrieben werden. Im Juli erwartet Rupp die Bluttests zurück. „Wir rechnen damit, dass uns die Daten im August und September zur Verfügung stehen.“