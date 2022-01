Kiel

Schleswig-Holsteins Landesregierung hat ihre Corona-Regeln verschärft. Nach der neuen Verordnung, die am Montagabend veröffentlicht wurde und bereits an diesem Dienstag, 4. Januar 2022, in Kraft tritt, werden die Kontaktbeschränkungen auch auf den öffentlichen Raum ausgeweitet. Für Veranstaltungen gibt es Besucherbeschränkungen, Tanzveranstaltungen müssen angezeigt werden. 

Wie viele Menschen dürfen sich in Schleswig-Holstein treffen?

Aus Infektionsschutzgründen nicht mehr viele. Bislang durften im Wesentlichen nur noch zehn Personen im privaten Raum zusammenkommen, wozu auch der eigene Garten zählte. Die Landesregierung hat die Kontaktbeschränkungen von maximal zehn Personen nun auf den „öffentlichen Raum“ ausgeweitet – also auch auf Plätze und Straßen, auf Parks und sogar den Strand.

Dürfen sich Corona-Kritiker noch zu „Spaziergängen“ verabreden?

Eine solche Verabredung zum Spaziergang mit dem Ziel der gemeinsamen Meinungsäußerung ist nach Einschätzung des Kieler Innenministeriums grundsätzlich als Versammlung unter freiem Himmel einzustufen und damit eine Demonstration. Diese sei bei der jeweiligen kommunalen Behörde anzumelden. Das Versammlungsrecht bleibt von der neuen Corona-Verordnung vorerst unberührt.

Was gilt für Veranstaltungen?

Kommt darauf an; Theater- und Kinobetreiber dürften aufatmen. Die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen wird zwar auf 50 (drinnen) beziehungsweise 100 Personen (draußen) begrenzt. Aber: „Ausgenommen sind Veranstaltungen, bei denen sich die Zuschauerinnen und Zuschauer überwiegend passiv verhalten und feste Sitzplätze haben“, teilte ein Sprecher mit Blick auf die Kulturszene mit. Zu solchen Veranstaltungen zählten beispielsweise Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater- und Kinovorstellungen. Allerdings müssen die Gäste dort am Platz eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen.

Gibt es weitere Vorschriften für Masken, die über die bisherigen Regeln hinausgehen?

Keine Vorschriften, deren Missachtung geahndet werden könnte, aber eine Empfehlung: „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung wird grundsätzlich für alle Innenbereiche empfohlen, in denen sich mehrere Personen aufhalten, die nicht demselben Haushalt angehören“, heißt es.

Werden Diskotheken geschlossen?

Vorerst nicht, allerdings werden die Zugangsbestimmungen verschärft. Tanzveranstaltungen wie zum Beispiel Bälle müssen den zuständigen Behörden angezeigt werden, sofern daran mehr als zehn Personen teilnehmen. Für Diskotheken und vergleichbare Einrichtungen gelten weiterhin die 2Gplus-Regeln und Maskenpflichten – der erforderliche Test muss künftig allerdings ein PCR-Test sein, und dieser darf nicht älter als 24 Stunden sein. Auch hier ist die Zahl der gleichzeitig anwesenden Gäste auf 50 begrenzt.

Dürfen weiterhin Gottesdienste stattfinden?

Prinzipiell ja. Bei Versammlungen sowie rituellen Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften gilt: Auf die vorgeschriebenen Abstände im so genannten Schachbrettmuster als auch auf eine Mund-Nasen-Bedeckung darf nur noch verzichtet werden, wenn in Innenräumen maximal 50 Personen teilnehmen und diese die 2G-Anforderungen erfüllen, also vollständig geimpft oder genesen sind. „Nehmen mehr als 50 Personen unter Einhaltung der 2G-Vorgabe teil, ist von den Teilnehmenden weiterhin eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen“, heißt es. In Außenbereichen ist laut Landesverordnung bei Versammlungen und rituellen Veranstaltungen eine Teilnehmerzahl von mehr als 100 möglich. Dann aber ist eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Bleibt es bei der strengen Maskenregelung in Pflegeeinrichtungen?

Ausdrücklich ja. In Einrichtungen der Pflege und der Eingliederungshilfe müssen Besucherinnen und Besucher Masken der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 tragen.

Wo ist der genaue Wortlaut der neuen Landesverordnung zu finden?

Die neue Verordnung gilt vorerst bis einschließlich zum 18. Januar 2022. Die Landesregierung hat den Text unter www.schleswig-holstein.de/coronavirus-erlasse veröffentlicht.