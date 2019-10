Warum sank die "Titanic" wirklich?

Elmshorn/Kiel

Spektakuläre Bilder aus der Tiefe des Meeresbodens: Mithilfe von Spezialkameras gelang es dem amerikanischen Unterwasserforscher Victor Vescovo und seiner Expetitionscrew gerade, in 3800 Metern Tiefe Videos vom Wrack der "Titanic" zu machen. Die Aufnahmen sind erschreckend. Der einst als unsinkbar geltende Luxusdampfer, der in der Nacht zum 15. April 1912 auf einen Eisberg fuhr und sank, zerfällt in seine Einzelteile. Bakterien zersetzen die Schiffshülle. Mit Spannung verfolgt auch eine Schleswig-Holsteinerin die aktuellen Aufnahmen. Susanne Störmer (50) aus Elmshorn versucht seit 1990, die Vorgänge auf der Kommandobrücke des einst so stolzen Schiffes zu klären. Dabei stieß sie auf Ungereimtheiten in Zeugenaussagen, Hinweise auf Versicherungsabsprachen und auf eine dramatische Verwechslung.

Zwei Bücher und mehrere Aufsätze hat Susanne Störmer bereits zur "Titanic" veröffentlicht. Jetzt hat sie ihr Werk "Dampfer Titanic: Eisberg voraus" überarbeitet und neu herausgebracht.

Daten zum neuen Buch "Dampfer Titanic: Eisberg voraus", Susanne Störmer, Books on Demand, ISBN 978-374-81-0082-9. Preis: 15 Euro (9,99 € eBook)

"Inzwischen gibt es neue internationale Ergebnisse und erstaunliche Aussagen von Familienangehörigen", sagt die Mitbegründerin des Deutschen Titanic-Vereins. "Gerade die Stunden und Minuten vor der Kollision spielen eine große Rolle, wenn man verstehen will, welche Entscheidungen letztlich dazu führten, dass die Titanic mit einem Eisberg kollidierte."

Die Elmshornerin, die in Kosel ( Kreis Rendsburg-Eckernförde) aufgewachsen ist, ging wie ein Meisterdetektiv an das Thema heran. In Hunderten von E-Mails, Briefen und Diskussionen versuchte sie nach und nach, die Wahrheit ans Tageslicht zu befördern. Warum widersprechen sich Zeugen? Wer hatte 1912 ein Interesse daran, die Wahrheit zu vertuschen? Gab es Absprachen? Wurden einige Zeugen mit Absicht vergessen?

Neue Aspekte brachten bei Störmers Recherchen die veröffentlichten Aufzeichnungen der Enkelin des Zweiten Offiziers, Charles Herbert Lightoller. "Er war der ranghöchste der 712 Überlebenden", sagt Susanne Störmer. "Die Enkelin lieferte eine Begründung, warum sich die Aussagen geretteter Besatzungsmitglieder nicht mit denen der anderen Überlebenden deckten." Der Generaldirektor der Reederei White Star Line, so besagt es die Familienüberlieferung, hätte die gerettete Besatzung damals auf einen gemeinsamen Kurs eingeschworen. "Wäre der Untergang der ,Titanic‘ auf Fahrlässigkeit zurückgeführt worden, hätte die Reederei haften müssen. Das wäre ihr Ruin gewesen." Lightoller, der eine Familie zu versorgen hatte, spielte das Spiel mit. "Er hielt es für seine Pflicht, Schaden von seinem Arbeitgeber abzuhalten, auch wenn das zu Lasten von Kameraden ging, die ihr Leben verloren hatten", so Störmer.

"Titanic" beschleunigte vor Kollision

In diesem Licht entsteht ein komplett anderes Bild von den letzten Stunden auf der "Titanic". Bei ihren Recherchen fand Susanne Störmer heraus, dass die "Titanic" vor der Kollision ihre Geschwindigkeit trotz vorliegender Eiswarnungen erhöht hatte. "Sie fuhr mit 22,5 Knoten und damit schneller als je zuvor", sagt sie. Sie stieß aber auch auf einen Rudergänger, der im entscheidenden Moment Backbord (die linke Seite des Schiffes) und Steuerbord (die rechte Seite) verwechselt haben soll.

"Der Rudergänger war neu im Nordatlantikdienst", berichtet Susanne Störmer unter Berufung auf die Enkelin des Zweiten Offiziers. "Zuvor war er auf Dampfschiffen tätig, die sich wie Autos steuern ließen. Man drehte das Steuerrad in die Richtung, in die man fahren wollte. Auf Segelschiffen und Schiffen wie der ,Titanic‘ ist das aber genau anders herum. Wenn man das Steuerrad nach links dreht, dreht das Ruder nach rechts." Als der Eisberg gesichtet wurde, gab es den Befehl "hart Steuerbord". "Das Schiff sollte also nach Backbord ausweichen, aber der Rudergänger soll in sein altes Muster zurückgefallen sein und das Ruder nach Steuerbord gedreht haben." Der Bug der "Titanic" drehte sich nach rechts zum Eisberg hin. Kurz darauf kam es zur Kollision. Störmer schränkt jedoch ein, dass sich diese Überlieferung des Zweiten Offiziers nicht mit den protokollierten Aussagen Überlebender von 1912 belegen lässt.

Neue Aufnahmen zeigen: Die "Titanic" zerfällt mehr und mehr

Insgesamt 1496 Menschen starben beim Untergang, darunter 51 Kinder. Die neuesten Unterwasseraufnahmen zeigen, dass die "Titanic" mehr und mehr zerfällt. Eisen- und schwefelliebende Bakterien fressen sich durch die 296 Meter lange Schiffshülle. Rost und Ozeanströmungen tun ihr Übriges. Vor allem die Kabinen der Besatzung sind laut Forschern von der drohenden Zersetzung in der Tiefe des Meeres vor der Küste Neufundlands stark betroffen. "Sogar die Badewanne des Kapitäns, eines der Lieblingsmotive für Titanic-Fans, haben Bakterien zerstört", sagt der Historiker Parks Stephenson, der mit zum Forschungsteam gehörte.

Die Zukunft des Wracks sieht düster aus. Zum Glück wurden bereits 1987 mithilfe eines Tauchboots mehr als 1800 Fundstücke des größten und modernsten Passagierschiffes seiner Zeit geborgen. Doch etliche Rätsel ranken sich noch immer um das berühmteste Schiff der Welt. Susanne Störmer präsentiert nun für einige dieser Rätsel Lösungen.

