Neue FSG am Start: Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit

Neubeginn in Flensburg: Die neue Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) ist am Dienstag unter der Regie der Tennor Holding an den Start gegangen. „Ab heute sind die zur Tennor gehörenden Gesellschaften Eigentümer der Flensburger Schiffbau-Gesellschaft“, sagte Sachwalter Christoph Morgen am Dienstag in Flensburg. Die seit Jahren angeschlagene Werft war bereits 2019 von der Tennor Holding des Investors Lars Windhorst zum ersten Mal übernommen worden.

Durch den erneuten Erwerb konnte die Werft ohne die bisherigen Schulden neu starten. Für die alte FSG wurde am 1. August das Insolvenzverfahren am Flensburger Amtsgericht eröffnet. Rund 350 der bisher 650 Beschäftigen behalten ihren Arbeitsplatz. Für die restlichen rund 300 wurde eine Transfergesellschaft eingerichtet.

Noch keine konkreten Aufträge für „FSG 2.0“

Geschäftsführer Martin Hammer erinnerte an einen sehr intensiven Restrukturierungsprozess, der in den vergangenen Monaten durchlaufen worden sei. „Wir haben, wie ich immer sage, den Wald leider abholzen müssen und jetzt beginnt das Wiederaufforsten des Waldes“, sagte Hammer. „Die operative Tätigkeit muss wieder aufgenommen werden. Es müssen wieder Schiffe gebaut werden.“

Doch konkrete Aufträge hat auch die „FSG 2.0“ noch nicht. Dass Tennor die Werft übernommen habe, sei „das einzige Positive, was ich jetzt erstmal sagen kann. Weil, wir brauchen die Arbeit“, sagte der Betriebsratsvorsitzende Thomas Jansen. Er erinnerte an die Aussage Windhorsts, dass die Tennor Holding selbst zwei RoRo-Schiffe in Auftrag geben werde. „Die müssen schnellstmöglich gezeichnet werden, damit wir schnellstmöglich Arbeit akquirieren“, mahnte Jansen.

Großteil der Mitarbeiter in Kurzarbeit

Ein Großteil der Belegschaft muss bis zum Start eines Bauprogrammes in Kurzarbeit gehen, wie der von Tennor entsandte neue Geschäftsführer Stefan Kindler sagte. Nur etwa 40 Werftmitarbeiter würden erst einmal weiterarbeiten. Einen Starttermin für das Bauprogramm nannte Kindler nicht. Es werde derzeit erarbeitet, es seien viele Detailfragen zu klären und auch wirtschaftliche Aspekte abzuwägen. Zu dem Programm gehörten auch die beiden RoRo-Fähren, für die die Tennet Holding ihre Unterstützung zugesichert habe, sowie externe Aufträge. „Wir haben da sehr gute, positive Signale aus dem Markt und es werden intensive Gespräche auch hierzu geführt.“ Mehr Details könne er nicht nennen.

Halbfertige Fähre sorgt für großes Unverständnis

Für großes Unverständnis stieß bei den Beteiligten die Entscheidung des norwegischen Ex-Eigentümers Siem, die Großfähre „ Honfleur“, die zurzeit in Flensburg halbfertig an der Pier liegt, nicht auf der Werft zu Ende zu bauen. Gründe dafür hat Siem den Angaben zufolge nicht genannt. Der Abtransport des Schiffes werde vorbereitet, sagte Kindler. Hätte Siem sie in Flensburg weiterbauen lassen, hätten rund 120 Beschäftige nicht in Kurzarbeit gehen müssen, sagte Betriebsratschef Jansen.

