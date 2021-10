Kiel

Das am Dienstag von den EU-Fischereiministern beschlossene Fangverbot für Dorsch hat endgültig eine Zäsur in der Ostseefischerei besiegelt. Die Branche steht vor einem tiefen Wandel. Selbst wenn die Betriebe nun Hilfen erhalten, werden dennoch zahlreiche Kutter aus den Häfen Schleswig-Holsteins verschwinden, darin sind sich Fischer und Politik einig. Dabei ist unklar, wie sich der Dorschbestand in den nächsten Jahren entwickelt.

„Wenn es politischer Wille ist, dass es die Küstenfischerei noch geben soll, dann müssen die Betriebe finanziell unterstützt werden, die noch eine Zukunft haben“, sagt Benjamin Schmöde, stellvertretender Vorsitzender des Landesfischereiverbands. Allen anderen müsse ein „sozialverträgliches Ausscheiden aus der Fischerei“ ermöglicht werden.

Schleppnetzfischerei „politisch offenbar nicht mehr gewollt“

Schmöde meint damit vor allem die Schleppnetzfischerei – „die ist offenbar politisch nicht mehr gewollt“. Hintergrund: Westlicher Dorsch wird ab 2022 nur noch als Beifang in geringem Maß geduldet. Die Fangquote für westlichen Hering wurde um die Hälfte reduziert.

Der Landesfischereiverband schätzt, dass 70 Prozent der Haupterwerbsbetriebe in Schleswig-Holstein das kommende Jahr nicht überleben, wenn sie keine Hilfe bekommen. Dazu könne etwa das Programm fortgesetzt werden, in dem die Fischer ihre Kutter zeitweise stilllegen und dafür einen Ausgleich bekommen.

Wer seinen Beruf ganz an den Nagel hängen wolle, soll zudem durch Abwrackprämien dazu ermutigt werden, so Schmöde. Er kritisiert jedoch, dass dabei in der Vergangenheit die zuvor in Anspruch genommenen Stilllegetage angerechnet wurden. „Die Bedingungen müssen stimmen, sonst ist das nicht attraktiv genug.“

Schmöde vermutet, dass nahezu alle Schleppnetzfischer Interesse an der Prämie haben. Das sind etwa ein Fünftel der 150 Kutter und Boote in Schleswig-Holstein, die noch im Haupterwerb im Einsatz sind. Rund die Hälfte davon ist im Fischereiverband organisiert.

Abwrackprämien in der Ostseefischerei Schleswig-Holsteins

„Ich glaube nicht, dass die Küstenfischerei in der Ostsee ausstirbt“, so Schmöde. Wie viele Kutter übrig bleiben, kann er nicht sagen. „Das Gute ist, dass viele Fischer in den vergangenen 15 Jahren auf Eigenvermarktung umgestellt haben. Da sind zum Teil bessere Margen zu erreichen als über die Genossenschaft.“ Deshalb sei es auch zu begrüßen, dass die Fangquote der Scholle um 25 Prozent angehoben wurde.

Auch Niclas Herbst (CDU), schleswig-holsteinischer Abgeordneter im Europäischen Parlament und Mitglied des Fischereiausschusses, hält es für unausweichlich, dass die Branche schrumpft. „Mir ist bewusst, dass das keine ideale Politik ist. Aber es ist eine Lösung, um denen, die übrig bleiben, das wirtschaftliche Überleben zu sichern“, so Herbst. Es sei richtig, dass die Bundesregierung zu einem Runden Tisch eingeladen hat.

Herbst spricht sich ebenfalls dafür aus, Stilllege- und Abwrackprämien aufzulegen. Dennys Bornhöft, fischereipolitischer Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, schlägt vor, dass auf EU-Ebene eine Zeitrahmen erarbeitet wird, „in dem jegliche Fischerei untersagt ist und die Betreiber von Angelkuttern sowie gewerbliche Fischer in dieser Zeit vollumfänglich entschädigt werden“.

Wie schnell erholt sich der Dorsch in der Ostsee?

Ob solche Überbrückungen überhaupt reichen, ist indessen offen. Laut Christopher Zimmermann, Leiter des Thünen-Instituts für Ostseefischerei und Mitglied des Internationalen Rats für Meeresforschung, wisse niemand, wie schnell sich der Dorsch in der westlichen Ostsee erholt.

„Die Bestände entwickeln sich wieder mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 Prozent, wenn 2022 nicht mehr als 700 Tonnen entnommen werden“, sagt er. Das beruhe auf statistischen Berechnungen mit zahlreichen Annahmen, „die sich auch als unwahr herausstellen können“, so Zimmermann.