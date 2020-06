Kiel

Eigentlich sollte das komplette Kitareform-Gesetz zum 1. August in Kraft treten. Wegen der Corona-Krise verständigten sich Landesregierung und kommunale Spitzenverbände aber, das Gesetz auf den 1. Januar 2021 zu verschieben – mit einer Ausnahme: Die neuen Maximalgebühren gelten bereits ab August.

Durch diesen Beitragsdeckel sollen Gebühren von bis zu 780 Euro für einen Ganztagsplatz künftig verhindert werden. Die Acht-Stunden-Betreuung darf ab August maximal 288,40 Euro für Unter-Dreijährige kosten und höchstens 226,40 Euro für Über-Dreijährige (ohne Essen).

Kita-Gebühren steigen bis zum Deckel

Eltern beklagen, dass sie immer noch nicht über die neuen Gebühren informiert worden sind. Die Gemeinden begründen das mit der zweimonatigen Corona-Zwangspause. Man tage erst wieder seit Mai, und das Thema Kita-Gebühren sorge oft für Streit.

Denn in etlichen Städten und Gemeinden sind die Gebühren bisher niedriger als der Deckel. „Eltern berichten, dass man dort die Gebühren bis zur Maximalgrenze erhöhen will, mit dem Argument: Das Land will das ja so, was definitiv falsch ist. Gebühren unter dem Deckel sind möglich“, sagt Yvonne Leidner von der Landeselternvertretung der Kitas. Die Erhöhung treffe viele Eltern hart, weil gleichzeitig das Land das Krippengeld von 100 Euro streicht.

Gebühren - höher als der Deckel erlaubt

Für Jörg Bülow vom Gemeindetag Schleswig-Holstein ist es nur logisch, wenn Gemeinden wie etwa Laboe die Gebühren hochfahren. „Die neue Finanzstruktur führt dazu, dass viele Gemeinden nicht wie angekündigt entlastet werden. Sie müssen den Deckel ausnutzen, damit es finanziell überhaupt noch aufgeht.“

Überschritten werden dürfe der Deckel aber nicht, betont Bülow. „Das kommt aber in Einzelfällen vor“, sagt Leidner. „Begründet wird das mit Zeitnot.“ Im Sozialministerium heißt es dazu: „Der Deckel muss eingehalten werden.“

Gebühren durch die Hintertür

Was Eltern noch verdrießt, sind „Gebühren durch die Hintertür“. In manchen Kitas kann man künftig nur noch zwischen sechs oder neun Stunden Betreuung wählen. Wer weniger benötigt, muss dennoch den vollen Stundensatz zahlen. „Das führt die Reform ad absurdum“, findet Axel Briege von der Landeselternvertretung. Jörg Bülow sagt hingegen: „Das Prinzip ist nicht neu. Ich kann mir aber vorstellen, dass das jetzt ausgeweitet wird für eine bessere Planbarkeit und effektive Personalauslastung.“

So viel darf der Kitaplatz kosten

Maßgeblich für die monatlichen Gebühren ist ab August folgender Stundensatz: Eine Wochenstunde darf dann nicht mehr als 7,21 Euro für Unter-Dreijährige und maximal 5,66 Euro für Über-Dreijährige kosten. Für den klassischen Halbtagsplatz mit täglich fünf Stunden Betreuung (25 Wochenstunden) dürfen also bei einem U3-Kind maximal 180,25 Euro und für ein Ü3-Kind maximal 141,50 Euro berechnet werden. Für den Ganztagesplatz (acht Stunden) müssen Eltern im Monat maximal 288,40 Euro (U3) und 226,40 Euro (Ü3) bezahlen. Allerdings bieten Kitas zunehmend nur die Alternative sechs oder neun Stunden Betreuung am Tag an – unabhängig davon, ob die Kinder so lange bleiben. Bei sechs Stunden am Tag werden dann im Monat maximal 216,30 Euro (U3) und 169,80 Euro (Ü3) fällig – bei neun Stunden am Tag sind es höchstens 324,45 Euro (U3) und 254,70 Euro (Ü3).