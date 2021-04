Kiel

Es geht darum, den Mangel an qualifizierten Musiklehrkräften auszugleichen, Kinder und Jugendliche für Musik zu begeistern und Talente zu fördern. Wie sinnvoll eine solche Zusammenarbeit sein könnte, erläuterte Prof. Rico Gubler, Saxofonist und Präsident der Musikhochschule Lübeck, am Freitag an einem praktischen Beispiel: Wenn es darum gehe, künftige Leiterinnen und Leiter von Pop-Chören auszubilden, dann sei das „für Studierende genauso interessant wie für Musikschullehrkräfte und Lehrkräfte allgemeinbildender Schulen“. Durch Bündelung könne man deutlich mehr Männer und Frauen ausbilden – vorausgesetzt, dass ein Pop-Chor vorhanden ist. Akademische und nicht-akademische Träger wollen hier zusammenarbeiten. Gubler: „Gemeinsam können wir Formate starten, die für ein bis zwei Personen nicht möglich wären.“ Kostengünstiger werde es auch.

Kooperation zunächst für drei Jahre

Die Musikhochschule hatte als Grundlage eine Dokumentation und Konzeptstudie vorgelegt. Die Kooperation ist zunächst bis 2023 befristet, erste Projekte sollen in diesem Sommer starten. „Unser gemeinsames Ziel ist es, diese neue Struktur dauerhaft zu etablieren“, sagte Bildungsministerin Karin Prien (CDU). Das Land fördert das Kompetenzzentrum mit jährlich 200 000 Euro.

Psychosoziale Folgen der Pandemie

Ein Startschuss mitten in Corona-Zeiten: Gibt es angesichts der extremen Herausforderungen an den allgemeinen Schulunterricht nichts Wichtigeres, als sich um Musikunterricht zu kümmern? Prien wies diesen Einwand zurück. „Gerade jetzt beobachten wir die psychosozialen Folgen der Pandemie“, sagte sie. „Die kulturelle Bildung wird bei der Bewältigung der Pandemie eine ganz entscheidende Rolle spielen.“ Im Übrigen habe die Landesregierung die Aufgabe, das Schulsystem weiterzuentwickeln. Großer Vorteil dieser Legislaturperiode sei doch, dass die Fachbereiche Schule, Kultur und Wissenschaft in einem Ressort bearbeitet würden – in ihrem Ministerium. „Hätten wir uns nicht so aufgestellt, wäre es deutlich schwerer gewesen, ein solches Projekt zu realisieren.“

Im Land gibt es 22 öffentliche Musikschulen

Volker Mader, Präsident des Landesmusikrats, stimmte Prien zu. Musik, Kunst und auch Sport spielten eine zentrale Rolle, wenn es darum gehe, die Persönlichkeitsbildung zu unterstützen. „Jedem ist klar, dass ausgerechnet diese Fächer zu Pandemie-Zeiten besonders gebeutelt sind. Und dabei befähigen sie junge Menschen, mit solchen Krisensituationen umzugehen und eine innere geistige und seelische Stärke zu entwickeln.“ Was Willi Neu vom Landesverband der 22 öffentlichen Musikschulen sogar noch verstärkte: Er sprach von einer Ankerfunktion. „Der Online-Unterricht an Musikschulen ist mitunter der einzige Punkt, an dem jungen Menschen im Alltag eine Struktur erhalten geblieben ist.“ Es gebe insofern „nichts Wichtigeres“, als sich derzeit um Kultur und Musik zu kümmern „und das System zum Klingen zu bringen“.

Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag umgesetzt

2017 hatten CDU, Grüne und FDP im Koalitionsvertrag die Bedeutung der musikalischen Bildung betont. „Die Basis kultureller Kenntnis und Kompetenz wird in der Schule begründet“, heißt es. „Kulturpolitik kann nur auf dieser Basis generationenübergreifend gelingen.“ Ziel sei insbesondere eine institutionelle Vernetzung schulischer und außerschulischer Angebote der musischen und kulturellen Bildung. Konkret habe man am Kompetenzzentrum für musikalische Bildung seit 2019 gearbeitet, sagte Prien. „Aber gerade das Corona-Jahr hat massive Folgen auf das Chorsingen und das Musizieren in Orchestern. Das Zentrum hätte zu keinem besseren Zeitpunkt starten können.“