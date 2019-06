Eutin/Neumünster

Mehrere Beamte berichten übereinstimmend, Freyher und ihren Ehemann, Ex-LKA-Chef Thorsten Kramer, am Montagabend in einem Restaurant in Neumünster-Einfeld gesehen zu haben – in Begleitung von Ex-Landespolizeidirektor Ralf Höhs und dem Ex-Leiter der Polizeiabteilung, Jörg Muhlack.

Ein pikantes Treffen: Die beiden Männer waren von Minister Grote im Zuge der Rocker-Affäre abgelöst worden. Die exklusive Freyher-Feier ist in der Landespolizei das Tuschel-Thema. Freyher wollte sich auf Nachfrage nicht äußern.