Kiel

Das Regierungskabinett hat nach eigenen Angaben am Sonnabend die Ergänzung der Corona-Verordnung verabschiedet – wie bereits angekündigt. Sie gilt ab Montag an allen allgemeinbildenden, berufsbildenden Schulen, Förderzentren, Ergänzungs- und Ersatzschulen sowie Schulen der dänischen Minderheit. Auch außerschulische Bildungsangebote, Angebote der offenen Ganztagsschule und Horte seien betroffen – ebenfalls Schulkinder vor dem sechsten Lebensjahr.

Ministerin Prien sieht simples Prinzip

"Wir schaffen eine einheitliche und verbindliche Regelung für die Maskenpflicht an allen Schulen in Schleswig-Holstein mit der Aufnahme in die Coronabekämpfungsverordnung", sagte Bildungsministerin Karin Prien ( CDU). Das Grundprinzip sei simpel: "Wo immer ich mich auf dem Schulgelände bewege und nicht ausgeschlossen ist, dass mir eine Person aus einer anderen Kohorte begegnet, und der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, muss ich eine Maske tragen."

Konkret könne von der Maske also nur dort abgesehen werden, wo der Aufenthalt in der eigenen Kohorte gesichert ist – beispielsweise im Unterricht. Auch wenn die Schule Mindestabstände zu Mitgliedern anderer Kohorten auf dem Schulhof oder in der Mensa sichern könne, sei ein Abweichen vom Zwang möglich.

Auch der Schulweg ist reglementiert

Die Regelung geht aber noch weiter: Auch auf dem Weg zwischen Bushaltestellen und Schulen sowie zurück sei es bereits Zwang die Masken aufzusetzen – gegebenenfalls sogar bereits am Bus- oder Bahnhalt. Wer das überprüfen soll, beantwortet die Verordnung allerdings nicht. Schließlich führen diese Wege durch den öffentlichen Raum.

"Nach Lage des derzeitigen Infektionsgeschehen ist eine Maskenpflicht im Unterricht nicht erforderlich. Ich hoffe, dass es so bleibt", sagte Prien. Bisher galt in Schleswig-Holstein lediglich eine dringende Empfehlung, an den Schulen eine Maske zu tragen. Das hatte in den vergangenen Tagen nach Schulstart zu vielen Diskussionen und auch Kritik an der Bildungsministerin geführt – die dann überraschende Kehrtwende ebenfalls.

Minimale Ausnahmen lässt die Verordnung allerdings noch zu: Beim Sportunterricht besteht aus gesundheitlichen Gründen keine Maskenpflicht. Und: Wer an einer Schule arbeitet, seinen Arbeitsbereich erreicht hat, und dort den Mindestabstand sicher einhalten kann – der darf ebenfalls den Mund-Nase-Schutz lüften.

