Neue Landesverordnung wird Dienstag beschlossen: Große Lockerungen bleiben aus in SH

Nach dem Berliner Corona-“Gipfel“ der Länderchefs mit Kanzlerin Angela Merkel ( CDU) sieht sich Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) in seinem Kurs bestätigt. Er verwies darauf, das ab 15. September die bereits für Schleswig-Holstein geltende Regelung für Reiserückkehrer aus Risikogebieten dann auch bundesweit gelten werde.

Wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, muss 14 Tage in Quarantäne gehen und kann ab dem 5. Tag einen Corona-Test machen. Nach Vorliegen eines negativen Testergebnisses kann die Person die Quarantäne vorzeitig verlassen.

Appell: Nicht notwendige Reisen in Risikogebiete vermeiden

Günther appellierte eindringlich an jene, die ohne besonderen Grund in Risikogebiete reisen wollen, die Notwendigkeit gerade in diesen Zeiten zu prüfen. Der CDU-Politiker begrüßte auch den Berliner Beschluss, dass es Lohnfortzahlungen bei Coronafällen nach Reisen in Risikogebiete nicht geben solle.

Als Konsequenz des Berliner Treffens soll es in Schleswig-Holstein keine Corona-Verschärfungen, aber kleine Lockerungen geben. Schleswig-Holstein will bei Privatfeiern nichts ändern. So sollen auch künftig bis zu 50 Menschen in Gebäuden privat feiern dürfen und draußen bis zu 150 Menschen. Und es bleibt in Schleswig-Holstein beim Bußgeld von 150 Euro für Verstöße gegen die Maskenpflicht. In Berlin waren als bundesweites Mindest-Bußgeld 50 Euro vereinbart worden.

Chöre und Orchester profitieren

Am Dienstag will das Landeskabinett in Kiel die bisherige Landesverordnung überarbeiten auf Grundlage der Berliner Beschlüsse. Als Lockerung kündigte kündigte Günther an, dass für Chöre und Blasorchester im Amateurbereich die Möglichkeit zum Proben - nicht für Konzerte - in geschlossenen Räumen in Schleswig-Holstein geschaffen werden. Der Abstand von Sängern oder Bläsern werde 2,50 Meter betragen.

