Rendsburg

40 Jahre nach der ersten E-Mail und mitten in der Pandemie sollen die Schulen im Land ihr derzeit wichtigstes Kommunikationsmittel umstellen. So zumindest sieht es eine Dienstvereinbarung zwischen Bildungsministerium und dem Hauptpersonalrat der Lehrkräfte vor.

Seit Ende November steht fest: Bis zum 31. März dieses Jahres sollen die bestehenden E-Mail-Adressen der rund 28000 Lehrer im Land durch einen E-Mail-Dienst des Landes ohne Bezug zur jeweiligen Schule ersetzt werden. Andere Mailadressen dürften Lehrer dann dienstlich nicht mehr nutzen.

Dienstherr ist das Land Schleswig-Holstein - die Ausstattung liegt beim Schulträger

Bei dem Thema kollidieren zwei Systeme. Denn: Dienstherr der Lehrer ist das Land. Für die technische Ausstattung ist aber der Schulträger – zum Beispiel ein Kreis oder ein Schulverband – zuständig. „Die Träger haben das Problem der Mailadressen sehr unterschiedlich gelöst“, sagt Marc-Olaf Begemann, Schulleiter am Berufsbildungszentrum am Nord-Ostsee-Kanal in Rendsburg.

Dort wurde vor acht Jahren die nötige Infrastruktur geschaffen. Seit dem ist die Schule unter www.bbz-nok.de erreichbar. Alle 170 Lehrer bekamen Mailadressen mit der zugehörigen Endung. Viele Schulen hatten sich lange Zeit noch mit mehr oder weniger privaten Accounts nach dem Motto „grundschule-dorfhausen@web.de“ geholfen.

Hohe Investitionen für die IT

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde investierte mit Sonderprogrammen aufgrund der guten Haushaltslage in den vergangenen Jahren viel Geld in die IT des BBZ. Allein im vergangenen Jahr wurden noch einmal 30.000 Euro für die technische Ausstattung ausgegeben. „Wir haben uns hier in den vergangenen Jahren absolut professionell aufgestellt“, sagt Marc-Olaf Begemann.

Die Schule arbeitet mit einer eigenen IT-Abteilung und eigener Technik. Das habe in der Pandemie sehr geholfen. Seit Sommer habe man nun endlich von allen 3200 Schülern verlässliche Mailadressen. „Das ganze Thema hat mit der Pandemie noch einmal richtig Fahrt aufgenommen“, sagt Begemann. Auf der hauseigenen Lernplattform „Moodle“ treffen sich Lehrer und Schüler, Unterrichtsmaterial und Videos werden hochgeladen. „Das, was der Lehrer früher in seiner Schultasche hatte, liegt jetzt dort.“ Das System funktioniert. Das Problem: Zentrale Kommunikationsbasis sind die E-Mail-Adressen aller Beteiligten, und die sollen jetzt ersetzt werden.

Neue Mailadressen: Schule hofft auf längere Frist

„Das Land hat viele Jahre lang keine Verantwortung für die Kommunikation der Lehrer übernommen“, sagt Begemann und sieht in der Umstellung ein großes Problem. Er rechnet vor: Tägliche Kontakte gibt es mit 3200 Schülern, rund 1000 Eltern, Hunderten Ausbildungsbetrieben, Kammern, Behörden. „Rund 7000 Kontakte müssten wir von jetzt auf gleich verlässlich umstellen. Das ist Wahnsinn. Wir haben doch ein System, mit dem wir sehr zufrieden sind.“

Mehrmals habe sich Begemann wegen des Themas an seinen Dienstherren gewandt. „Ich hoffe, dass die Frist zur Umstellung wegen Corona noch einmal verlängert wird. Oder dass es uns ermöglicht wird, parallele Strukturen nutzen zu dürfen.“

Der Schulleiter betont: „Generell finde ich es gut, dass das Land den Kollegen jetzt endlich einen entsprechenden Dienst zur Verfügung stellt.“ Vor allem kleineren Schulen komme das entgegen. Aber: „Wenn es bei der Umstellung bleibt, werden wir hier in den nächsten Monaten nicht die gleiche Bildungsqualität liefern können und viele Kommunikationsdefizite erleben.“