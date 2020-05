So läuft's nun in Hotels und Restaurants

Das Land hat Grundregeln vorgegeben, und der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband ( Dehoga) den Betrieben detaillierte Empfehlungen gegeben, die bei Öffnungen ab dem 18. Mai 2020 gelten.

Generell ist vorgeschrieben: Alle Betriebe haben ein Hygiene- und Sicherheitskonzept vorzulegen, in dem sie darlegen, wie die Abstandsregeln eingehalten werden können. Dieses Konzept hat drei Tage vor Inbetriebnahme vorzuliegen. Es muss jederzeit den Ordnungsämtern oder Gesundheitsbehörden gezeigt werden können.

Restaurants in Schleswig-Holstein : Pro Gastraum nicht mehr als 50 Gäste

Pro Gastraum sind maximal 50 Gäste zulässig. Grundsätzlich sind Tische für zwei Personen vorzusehen, allerdings dürfen Gruppen zusammensitzen. Zwischen den Gästegruppen ist ein Abstand von mindestens 1,50 Metern nötig. Rücken an Rücken ohne Schutzwand ist nicht erlaubt.

Die Tische dürfen nur nach Reservierung vergeben werden. Gäste müssen ihren Namen, ihre Anschriften und ihre Telefonnummern angeben. Die Gaststätten müssen um spätestens 22 Uhr schließen.

Hotels: Kontaktlos einchecken und auschecken

Hotelgäste sollen möglichst kontaktlos ein- und auschecken. Auch die Zimmerbelegung richtet sich nach den Regeln über die Kontaktbeschränkung. Gemeinschaftsräume und Schwimmbäder bleiben geschlossen.

Außerdem hat der Landesverband Dehoga Empfehlungen für die Betriebe zusammengestellt: Im Hotel viel desinfizieren, Warteschlangen vermeiden, möglichst Einmal-Kugelschreiber verwenden. In Zimmern, die länger von Gästen belegt sind, nur alle drei Tage reinigen. Der Gast erhält einen Briefumschlag mit Zimmerkarten/Zimmerschlüssel, Meldeschein, Verhaltensregeln und eventuell Kurkarten.

Keine Büffets beim Frühstück

Wenn der Gast gegen diese Regeln verstößt: sofortige kostenpflichtige Abreise. Beim Frühstück sollte es kein Büffet geben, Frühstück auf dem Zimmer angeboten werden. Dokumentieren, wer sitzt wo, maximale Aufenthaltsdauer eineinhalb Stunden.

An der Hotelbar werden Tresenplätze eventuell gesperrt, um Mindestabstand zum Mitarbeiter gewährleisten zu können. Es wird dokumentiert, zu welcher Uhrzeit welcher Gast an welchem Tisch saß.

Plätze im Restaurant reservieren

Im Restaurant sind Tischreservierungen vorzunehmen, per Telefon oder E-Mail, und möglichst mit genauer Uhrzeit. Registrierung am Tisch mit Name, Anschrift, Telefonnummer, Eintreffen Uhrzeit und Tischnummer. Auf dem Tisch befinden sich verpackte Desinfektionsmittel.

Zwei häusliche Gemeinschaften an den Gästetischen sind erlaubt bis maximal zehn Personen. Tisch und Platz wird dem Gast direkt zugewiesen, und kann nach der Einnahme nicht mehr (wahllos) gewechselt werden, empfiehlt der Dehoga. Tische und Stühle müssen nach Gebrauch gründlich gereinigt und desinfiziert werden.

Einbahnstraßen zum WC

Weitere Empfehlung für die Betreiber: Möglichst Einbahnstraßen beim Ein- und Ausgang und beim Zu- und Abgang zu den WC-Anlagen anlegen. Der Mindestabstand von 1,5 Metern muss jederzeit eingehalten werden können. Keine Büffets anbieten.

Bestellungen werden mit Sicherheitsabstand entgegengenommen. Speise- und Getränkekarte sollte auf Einmalpapier oder laminierten Karten stehen, die nach Gebrauch desinfiziert werden. Bezahlt wird am Tisch.

